Punta del Este conmemoró los 40 años de la Ronda Uruguay que dio origen a la Organización Mundial del Comercio

Se realizó en The Grand Hotel de Punta del Este una conferencia por los 40 años de la Ronda Uruguay del GATT. Fue un proceso de negociaciones comerciales internacionales que comenzó en 1986 y sentó las bases para la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



La actividad contó con la participación del académico e internacionalista Nicolás Albertoni y un reconocimiento al contador Enrique Iglesias.



Albertoni destacó la importancia histórica de Punta del Este en el desarrollo del comercio internacional y recordó que las negociaciones iniciadas en Uruguay dieron lugar a una organización que actualmente reúne a cerca de 170 países.



El internacionalista señaló que la OMC enfrenta importantes desafíos debido al avance del proteccionismo y a las políticas comerciales de Estados Unidos, aunque remarcó que continúa desempeñando un papel fundamental en las relaciones económicas internacionales.



Durante su intervención, también analizó la inserción internacional de Uruguay y sostuvo que el país debe continuar adaptándose a los cambios geopolíticos.



En ese sentido, destacó los avances vinculados al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como los acercamientos comerciales con la región transpacífica.



Valoró la continuidad de las políticas de inserción internacional entre el anterior gobierno y la actual administración, al considerar que permiten fortalecer la presencia de Uruguay en los mercados internacionales.



Uno de los momentos destacados de la jornada fue el reconocimiento al contador Enrique Iglesias, quien participó en el proceso histórico que comenzó en Punta del Este hace cuatro décadas.



Iglesias resaltó el prestigio internacional de Uruguay y afirmó que el país es respetado por el trato de su gente y por la seriedad con la que aborda los asuntos internacionales.



La Ronda Uruguay del GATT comenzó en Punta del Este en septiembre de 1986 y culminó en 1994. Sus acuerdos permitieron establecer la Organización Mundial del Comercio, que inició sus actividades el 1.º de enero de 1995.

Firma editorial: Redacción FM GENTE