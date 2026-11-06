Operación “Bastión”: cinco condenados luego de los allanamientos realizados en Maldonado

Las operaciones, enmarcadas en la operación “Bastión”, permitieron desarticular puntos de distribución y detener a siete personas, cinco de ellas ya condenadas por la Justicia.



El primer procedimiento - del que informó FM GENTE - se llevó a cabo en una vivienda de la calle Ventura Alegre. Allí fue detenido el responsable de la comercialización de estupefacientes, identificado como Kevin Eduardo Martínez Vázquez, de 29 años y poseedor de antecedentes penales.



Durante el operativo, la policía incautó dinero en efectivo, restos de sustancias ilícitas, dispositivos electrónicos y varios objetos que habían sido denunciados como robados el pasado 31 de octubre.



En un segundo allanamiento, también reportado por FM GENTE en una vivienda de la calle Dodera, la policía detuvo a cuatro personas. Entre los capturados se encuentra un hombre requerido por la Jefatura de Policía de Salto, otro vinculado a la venta de estupefacientes y un tercero relacionado con varios hurtos investigados por la Seccional Primera. Durante el procedimiento se incautó dinero en efectivo, envoltorios con droga y diversos dispositivos electrónicos.



El tercer allanamiento se realizó en una vivienda de la calle Román Guerra, donde fueron detenidos dos hombres señalados como responsables de la venta de estupefacientes. Durante el operativo, los efectivos incautaron droga, una balanza de precisión, un revólver calibre 38 con seis cartuchos, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.



Martínez Vázquez fue el primero en ser condenado de las siete personas detenidas. Recibió una pena de dos años y tres meses de penitenciaría por un delito continuado de suministro de estupefacientes con un delito de receptación. El resto de los implicados permanece a disposición de la Justicia.



Este viernes, Jefatura de Policía dio a conocer las condenas de G.M.C.A., de 38 años, como cómplice penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, a la pena de 11 meses de prisión.



M.A.C.A., de 36 años, como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, a la pena de 2 años y 8 meses de penitenciaría.



S.S.V.S., de 38 años, como como autor penalmente responsable de un delito de sustancias estupefacientes, a la pena de 2 años y 4 meses de penitenciaría.



C.F.S.B., de 25 años, como cómplice penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, y como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto, todos ellos en régimen de reiteración real entre sí, a la pena de 10 meses de prisión.



También se dispuso el decomiso de la sustancia incautada y su remisión al Instituto Técnico Forense (ITF) para análisis y posterior destrucción, el decomiso del dinero incautado $3220 y su remisión a la junta Nacional de Drogas, y los celulares incautados.

Firma editorial: Redacción FM GENTE