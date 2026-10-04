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Operativos, Maldonado, incautaciones
Policiales y Judiciales
13:30

190 operativos en una semana: casi 1.000 personas identificadas y 17 vehículos incautados en Maldonado

Los operativos se realizaron entre el 27 de setiembre y el 2 de octubre.

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La Policía llevó adelante 190 operativos en diferentes zonas de Maldonado, en el marco de las tareas de prevención de delitos y mantenimiento del orden público.

Los procedimientos se realizaron entre el 27 de setiembre y el 2 de octubre y abarcaron todas las jurisdicciones policiales del departamento.

Como resultado, fueron identificadas 961 personas y 572 vehículos.

Además, 17 vehículos fueron incautados, mientras que 21 personas recibieron contravenciones.

En el marco de los operativos, cuatro personas fueron derivadas a dependencias policiales por distintos motivos y se realizaron controles de espirometría, con dos resultados positivos.

La Policía informó que este tipo de operativos se mantiene en diferentes zonas del departamento como parte de las tareas de prevención y control.
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