190 operativos en una semana: casi 1.000 personas identificadas y 17 vehículos incautados en Maldonado

La Policía llevó adelante 190 operativos en diferentes zonas de Maldonado, en el marco de las tareas de prevención de delitos y mantenimiento del orden público.



Los procedimientos se realizaron entre el 27 de setiembre y el 2 de octubre y abarcaron todas las jurisdicciones policiales del departamento.



Como resultado, fueron identificadas 961 personas y 572 vehículos.



Además, 17 vehículos fueron incautados, mientras que 21 personas recibieron contravenciones.



En el marco de los operativos, cuatro personas fueron derivadas a dependencias policiales por distintos motivos y se realizaron controles de espirometría, con dos resultados positivos.



La Policía informó que este tipo de operativos se mantiene en diferentes zonas del departamento como parte de las tareas de prevención y control.

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