Ataque en Facultad de Medicina: fiscal dijo que las puñaladas muestran “la intención de dar muerte” y que pericias primarias no indican inimputabilidad

El fiscal Luis Pacheco, en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE, explicó las razones por las que la Fiscalía imputó al acusado del ataque ocurrido en la Facultad de Medicina un delito de femicidio en grado de tentativa y detalló cómo continuará la investigación.



“Yo actualmente estoy trabajando en una fiscalía de violencia doméstica y de género, de manera que trabajamos con todas las denuncias de violencia doméstica, de violencia de género, incumplimientos de medidas cautelares, y este ataque de la Facultad de Medicina se encuadró en una situación de violencia de género, por ese motivo fue que quedó en este caso en manos de esta fiscalía de violencia doméstica.”



“Obviamente que es un caso muy especial, no sólo por la trascendencia que tuvo, sino por la gravedad del hecho, por la afectación de la víctima, y por una serie de complicidades que son obvias.”



Sobre la resolución adoptada en la audiencia judicial, Pacheco explicó: “Lo que se resolvió hoy en la audiencia judicial que se llevó a cabo en la mañana de hoy en el juzgado penal de Montevideo, es lo que se llama la formalización de la investigación iniciada contra el autor de este ataque de la Facultad de Medicina.”



“Esto qué significa, se inicia un proceso, es el inicio de un proceso, luego se cumplen una cantidad de etapas hasta llegar a una sentencia.”



“El delito que se imputó en principio, digo en principio porque es siempre una imputación en esta etapa del proceso, es provisoria, es al inicio del proceso, es un delito de femicidio en grado de tentativa.”



Al explicar por qué la Fiscalía entiende que se trata de una tentativa, señaló: “Tentativa porque de las características del hecho, del arma empleada, de la cantidad de puñaladas y feridas a la víctima, de las zonas vitales del cuerpo, estamos hablando de puñaladas en el cuello, en el tórax, en el abdomen, son zonas vitales, se desprende la intención de dar muerte a la víctima, por eso tentativa.”



Respecto a la figura de femicidio, indicó: “El femicidio, lo que requiere para que se configure un femicidio es un sentimiento de odio, desprecio, menosprecio hacia la víctima mujer. Todo esto quedó acreditado en principio con las evidencias que tiene la Fiscalía, que se encontraban presentes estos sentimientos, sobre todo un sentimiento de odio y de desprecio hacia la víctima, de esa forma se optó por tipificar esta figura.”



Consultado sobre cómo continuará el proceso, Pacheco explicó: “Necesariamente este caso va a tener que ir a juicio, ¿por qué? Porque por el monto de la pena no se permite un proceso abreviado ni un acuerdo con el imputado.”



“La pena prevista para el femicidio, la pena mínima es de 15 años y en su forma tentado, como fue la forma imputada, se reduce en un tercio, de manera que la pena mínima es de 5 años de penitenciaría.”



En cuanto a la prisión preventiva y la evaluación psiquiátrica, aclaró: “Lo que se dispuso fue una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días en principio. Esta medida de 180 días, obviamente, que no es, hay que aclararlo siempre porque a veces se puede prestar atención, no es la pena definitiva sino que la pena definitiva va a ser la que venga en ocasión del dictado de la sentencia".



“Estos 180 días se van a cumplir los primeros 30 en el Hospital Vilardebó. ¿Por qué motivo? Porque las pericias psiquiátricas realizadas, las pericias psiquiátricas forenses, o sea, las peritos del Poder Judicial, en la pericia realizada recomiendan una internación urgente en centros de atención psiquiátrico para el tratamiento de determinadas patologías psiquiátricas.”



“De manera que eso es lo que se dispuso, una vez que esté dado de alta de esta internación en el Vilardebó, que en principio se dispuso por 30 días, esta persona va a comenzar a cumplir prisión preventiva en un centro de reclusión del Instituto Nacional de Rehabilitación.”



Consultado sobre si el acusado había mostrado arrepentimiento o si era consciente de lo ocurrido, Pacheco respondió: “El imputado hizo uso de su derecho a no declarar, de manera que ante la Fiscalía no declaró.”



“Todos los imputados tienen este derecho, no están obligados a declarar, por recomendación de su abogada patrocinante, esta persona imputada no declaró en Fiscalía, de manera que no hay una declaración de él en la investigación.”



“La investigación a partir de hoy, a partir de esta formalización de la investigación recién comienza, y la Fiscalía tiene todos estos meses, hasta un año dice el código, para completar la investigación.”



“Durante ese periodo se van a seguir recibiendo, obviamente, testimonio, pericias, Policía Científica, alguna otra pericia psiquiátrica, y todo va a formar parte de las pruebas que la Fiscalía va a aportar al juicio.”



Consultado sobre si el ataque pudo haberse evitado y sobre las situaciones anteriores que habían sido señaladas respecto al acusado, Pacheco señaló: “Sí, hubo episodios, y están siendo incluidos en la investigación, que constituyeron, digamos, un llamado de atención, tanto a nivel inicial como a nivel de su etapa en la facultad.”



“Algunos hechos particulares o algunas conductas extrañas que quizás pudieran haber motivado algún tipo de otra respuesta de los institutos.”



El fiscal agregó: “Esto, sin dejar de reconocer que se trata de situaciones bastante difíciles de prevenir, sabemos que hay protocolos de actuación, cuando se constatan algunas situaciones que pueden tratarse de violencia, violencia de género.”



“Siempre se puede mejorar, hay protocolos, hay una cantidad de situaciones que obviamente se previenen, lo que pasa es que a veces lo que se evita es difícil de medir.”



“Yo estoy seguro de que hay muchas ocasiones que sí que han podido ser previstas o que se pudieron haber prevenido, esta no.”



“Lamentablemente el derecho penal siempre trabaja con posterioridad al hecho, el derecho penal siempre es una respuesta a un acontecimiento que ya sucedió, que ya está consumado.”



“Sobre esto es lo que tenemos que trabajar nosotros, por lo menos la Fiscalía, otros organismos tienen otras competencias en el área de la prevención que seguramente a partir de este episodio se van a ajustar o actualizar y a mejorar, siempre hay margen de mejora.”



Consultado sobre la pena que solicitará la Fiscalía, Pacheco consideró que todavía es prematuro definirla: “Obviamente que estando en los inicios de la investigación y recién hoy habiéndose formalizado la investigación y con todas las etapas del proceso por delante, no puedo aventurar cuál es la pena que va a pedir la Fiscalía.”



“Justamente para eso es que se realiza toda la investigación y luego hay que presentar una acusación, computar las circunstancias agravantes que estén presentes, considerar también circunstancias atenuantes que pueden estar presentes.”



“Luego haciendo un balance de toda la prueba reunida y de las circunstancias agravantes y de las circunstancias atenuantes que se configuren, es que la Fiscalía determina la pena a solicitar el juzgado, esto ya es prematuro.”



Sobre la posibilidad de que el acusado sea declarado inimputable, el fiscal explicó: “La pericia psiquiátrica, el resultado que arroja es que esta persona imputada es capaz de apreciar el carácter ilícito de sus actos aun cuando presenta algunas dificultades y algún tipo de trastornos.”



“Seguramente en el correr del proceso se realizará alguna pericia ampliatoria o alguna junta médica si se solicitara.”

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