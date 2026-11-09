Cardiomovil abrirá una nueva base de ambulancias en La Capuera

Por primera vez en 30 años, Cardiomovil abre una nueva base que se suma a sus emblemáticas sedes de Maldonado, San Carlos y Piriápolis.



Santiago Osácar, gerente de la empresa, anunció la medida a FM GENTE y señaló que la apertura se concretará el 1 de diciembre. La base operativa estará ubicada específicamente sobre la ruta Interbalnearia, a la altura del kilómetro 110.5.



Los estudios periódicos que realiza la empresa sobre los tiempos de respuesta y la distribución de sus unidades determinaron que era necesario un cambio de base operativa.



“Estamos acompasando nada más el crecimiento que tiene la ciudad, entonces nosotros periódicamente hacemos estudios de los tiempos y la forma de distribución de nuestras ambulancias en la ciudad y desde ya un poco más de un año determinamos que teníamos que hacer un cambio en cuanto a lo que es la base operativa, acompañando ese crecimiento hacia el norte, si miramos desde el centro de Maldonado”, explicó Osácar.



El jerarca enfatizó que la máxima prioridad de la empresa es optimizar la respuesta ante las llamadas de clave roja, aquellas que implican un riesgo de vida inminente y donde la velocidad del despliegue médico es un factor crítico.



“Este centro operativo nos permite mejorar de todo punto de vista, desde abastecimientos a las ambulancias y las salidas hacia los cuatro puntos cardinales, mucho más eficiente que antes”, sostuvo Osácar.



"Nos permite unir el corredor zona oeste con Maldonado, que había una zona que estaba desprotegida debido a los permisos que se requieren desde el punto de vista de salud, del Ministerio de Salud Pública, para operar por los tiempos de respuesta", detalló el jerarca. Al asentarse físicamente allí, la empresa cumple estrictamente con las normativas de tiempos de traslado exigidas por las autoridades regulatorias.



Osácar aclaró que las nuevas instalaciones no funcionarán como una policlínica ni como un centro de atención al público “pero sí todos los vecinos de la zona van a poder solicitar la visita de una ambulancia al lugar y vamos a ir a sus domicilios”.



El lugar contará con una ambulancia disponible las 24 horas del día, completamente equipada para resolver situaciones que van desde la baja complejidad hasta emergencias médicas de alta complejidad.



“Al establecernos ahí vamos a llegarle a miles de personas que durante muchos años han estado pidiendo y reclamando la posibilidad de estar presentes en el lugar”, concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE