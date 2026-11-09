Un hombre fue condenado a un año de cárcel por una serie de hurtos y amenazas en San Carlos

La investigación se inició el pasado 29 de julio, luego de que el propietario de un comercio ubicado en la calle Wilson Ferreira Aldunate denunciara el hurto de una campera y un shampoo, pérdidas valuadas en $1.026.
A raíz de la denuncia, los efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III lograron identificar al sospechoso, lo que llevó a la Fiscalía Letrada de 3º Turno a solicitar su requisitoria.
Mientras las autoridades continuaban investigando su vinculación con otros ilícitos en la ciudad, el implicado fue localizado el 4 de noviembre. Durante un patrullaje preventivo por la Rambla Artigas, el personal de URPM lo identificó y procedió a su detención.
Tras las instancias en Fiscalía, el Juzgado Letrado de 11º Turno dictó sentencia el 6 de noviembre, condenando a Risso Pereira como autor penalmente responsable de reiterados delitos de hurto - uno de ellos en grado de tentativa - con delitos de amenazas.