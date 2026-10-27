Vehículos eléctricos representan el 37% de las ventas en Uruguay y advierten por falta de cargadores en Punta del Este

En diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE el gerente de la Asociación del Comercio Automotor explicó que los vehículos eléctricos representan aproximadamente el 37% de las ventas totales del mercado uruguayo, incluyendo automóviles, utilitarios, camiones y ómnibus.





Ignacio Paz destacó que en mayo, por primera vez, las ventas de automóviles eléctricos y SUV superaron a las de vehículos de esas categorías impulsados a nafta, lo que refleja el crecimiento de esta tecnología en Uruguay.



Advirtió que la infraestructura de carga quedó rezagada frente al aumento de vehículos eléctricos.



En ese sentido, mencionó las dificultades registradas durante la temporada de verano en Punta del Este, donde la cantidad de cargadores disponibles resultó insuficiente para atender la demanda.



Paz sostuvo que la participación de empresas privadas será fundamental para ampliar la red de carga y responder a las necesidades del mercado.



En relación con las medidas tributarias, cuestionó la reducción de beneficios para los vehículos eléctricos y señaló que el sector solicitó postergar la aplicación del IMESI, prevista para el 1.º de enero de 2027.





Según explicó, el Ministerio de Economía y Finanzas comunicó que, por el momento, no tiene previsto modificar el decreto vigente.



El entrevistado consideró que estas decisiones podrían provocar una desaceleración del crecimiento del mercado durante el próximo año, aunque aclaró que los vehículos eléctricos continúan siendo una alternativa atractiva para determinados usuarios.





Entre sus principales ventajas, destacó el menor costo de funcionamiento y mantenimiento.



Como ejemplo, señaló que recorrer una misma distancia utilizando electricidad puede costar aproximadamente diez veces menos que hacerlo con combustible.





Informó que Uruguay aprobó en 2025 una normativa para regular el tratamiento de las baterías al finalizar su vida útil y que existe una planta autorizada para su procesamiento.



Paz destacó que Uruguay se posicionó como uno de los países pioneros de la región en movilidad eléctrica, impulsado por políticas de Estado y el desarrollo de una matriz de generación eléctrica basada principalmente en fuentes renovables.



















Foto: subrayado

Firma editorial: Redacción FM GENTE