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accidente, 4 fallecidos, Canelones
Policiales y Judiciales
19:24

Dos personas fallecieron y otras cuatro resultaron heridas en un choque frontal en Canelones

El siniestro de tránsito ocurrió en el kilómetro 143 de la ruta 11, donde un automóvil y una camioneta colisionaron de frente.

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El auto era conducido por una mujer de 77 años y por el otro lado, la camioneta guiada por un hombre de 63 años, ambos fallecieron en el lugar del incidente.

En la camioneta viajaban 4 acompañantes quienes resultaron lesionados.

Se tratan de un hombre de 59 años, a quien se le diagnosticó “Trauma torácico cerrado por cinturón”; una mujer de 60 años, con un “politrauma de miembro superior derecho, está siendo asistida trasladada a CAMEPA”; otra mujer de 42 años, fue trasladada a Círculo Católico con traumatismos varios.

Asimismo un niño de 11 años, a quien se le diagnosticó “politrauma con TEC recuperado, fue traslado por observación a Círculo Católico”.

La ruta estuvo cerrada durante varias horas y a esta hora ya se reanudó el tránsito por la zona.




FOTO: POLICIA CAMINERA
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