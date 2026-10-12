Dos personas fallecieron y otras cuatro resultaron heridas en un choque frontal en Canelones

En la camioneta viajaban 4 acompañantes quienes resultaron lesionados.
Se tratan de un hombre de 59 años, a quien se le diagnosticó “Trauma torácico cerrado por cinturón”; una mujer de 60 años, con un “politrauma de miembro superior derecho, está siendo asistida trasladada a CAMEPA”; otra mujer de 42 años, fue trasladada a Círculo Católico con traumatismos varios.
Asimismo un niño de 11 años, a quien se le diagnosticó “politrauma con TEC recuperado, fue traslado por observación a Círculo Católico”.
La ruta estuvo cerrada durante varias horas y a esta hora ya se reanudó el tránsito por la zona.
FOTO: POLICIA CAMINERA