Los remises de Maldonado deberán cumplir con la inspección anual obligatoria entre el 3 y el 11 de noviembre

La Intendencia de Maldonado informó que los titulares de permisos de remises deberán realizar la inspección anual obligatoria de sus vehículos durante noviembre. El trámite se llevará a cabo entre el 3 y el 11 de noviembre de 9:15 a 14:30 horas en las oficinas del Departamento de Movilidad.



Para cumplir con el procedimiento, los interesados deberán presentar cédula de identidad vigente, licencia de conducir profesional categoría E y carné de salud actualizado, junto con las respectivas fotocopias de todos los conductores.



También se exigirán certificados de BPS y DGI correspondientes al mes en curso o al anterior, además de la planilla unificada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que deberá incluir al titular del permiso y a los conductores asociados.



Entre los requisitos figuran las pólizas de seguro contra todo riesgo y de pasajeros, con la cantidad de plazas cubiertas, así como certificados de buena conducta con una antigüedad máxima de 90 días.



En cuanto a los vehículos, deberán tener una antigüedad máxima de cinco años, contar con el registro de propiedad a nombre del titular de la empresa y mantener la patente al día, sin multas pendientes correspondientes a 2024 o años anteriores.



Las cooperativas tendrán que presentar la nómina de sus integrantes. Asimismo, será obligatorio contar con la habilitación higiénica y entregar la documentación correspondiente a cada unidad que deba ser inspeccionada.



Una vez finalizada la revisión administrativa, los permisarios deberán trasladarse a la Parada 24 para completar la inspección técnica de los vehículos.







Foto: Intendencia Maldonado

Firma editorial: Redacción FM GENTE