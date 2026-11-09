Dos camionetas colisionaron en el km 108 de la Interbalnearia

Dos camionetas colisionaron en el kilómetro 108 de Ruta Interbalnearia pasadas las 17 horas de este lunes. No se registraron personas lesionadas.



El hecho ocurrió a unos pocos kilómetros de La Capuera, frente a un fraccionamiento allí existente conocido Laguna de los Cisnes.



Se desconocen las causas que provocaron el accidente.





(Producción y fotos: Sandro Aquino para FM GENTE)

Firma editorial: Redacción FM GENTE