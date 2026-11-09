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Dos camionetas colisionaron en el km 108 de la Interbalnearia

El siniestro ocurrió en la tarde de este lunes. No se registraron personas lesionadas.

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Dos camionetas colisionaron en el kilómetro 108 de Ruta Interbalnearia pasadas las 17 horas de este lunes. No se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió a unos pocos kilómetros de La Capuera, frente a un fraccionamiento allí existente conocido Laguna de los Cisnes.

Se desconocen las causas que provocaron el accidente.


(Producción y fotos: Sandro Aquino para FM GENTE)
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