Dos camionetas colisionaron en el km 108 de la Interbalnearia

El hecho ocurrió a unos pocos kilómetros de La Capuera, frente a un fraccionamiento allí existente conocido Laguna de los Cisnes.
Se desconocen las causas que provocaron el accidente.
(Producción y fotos: Sandro Aquino para FM GENTE)
El siniestro ocurrió en la tarde de este lunes.
Los ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones leves.
El siniestro de tránsito ocurrió la mañana de este jueves, sobre las 08:30 horas.
El siniestro ocurrió en la noche de este martes.
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