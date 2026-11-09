Siniestro de tránsito fatal en Ruta Interbalnearia

Ambos vehículos circulaban por Ruta Interbalnearia, pero en diferentes direcciones.
También resultó lesionada la acompañante del automóvil.
La ruta se encuentra parcialmente obstruida y se canaliza por senda rápida.
Según el documento del Ministerio Público, “las evidencias recolectadas resultan insuficientes para quebrar el estado de inocencia del imputado”.
El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado en el departamento de Soriano.
El hecho ocurrió en la tarde de este domingo en La Esmeralda, Rocha. La víctima falleció durante el traslado.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 144 y se trató de una colisión frontal entre dos autos.
Balbi brindó declaraciones en el marco de la primer audiencia realizada con su defendida, conductora argentina de 33 años, quien describió como una persona “con...