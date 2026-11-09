Siniestro de tránsito fatal en Ruta Interbalnearia

Un siniestro de tránsito fatal se registró a las 15:40 de este lunes en la intersección de Ruta Interbalnearia y Av. Pérez Butler, en Ciudad de la Costa, departamento de Canelones. Tras colisionar un automóvil —que giró para tomar la avenida— y una motocicleta, el conductor del birrodado resultó fallecido.



Ambos vehículos circulaban por Ruta Interbalnearia, pero en diferentes direcciones.



También resultó lesionada la acompañante del automóvil.



La ruta se encuentra parcialmente obstruida y se canaliza por senda rápida.

Firma editorial: Redacción FM GENTE