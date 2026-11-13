La Policía investiga disparos de arma de fuego en el barrio Lavalleja de Maldonado

Vecinos del barrio Lavalleja de Maldonado manifestaron su preocupación a FM GENTE tras escuchar disparos de arma de fuego en la calle San Carlos, entre Hernandarias y Francisco Maldonado.



Un equipo periodístico de esta emisora se hizo presente en el lugar. Según informaron testigos, las detonaciones se produjeron alrededor de las 22:00 del viernes 13.



Móviles de la Jefatura de Policía de Maldonado trabajaron en la zona, donde constataron la presencia de vainas y proyectiles en la vía pública. Además, una vivienda presentaba varios impactos de arma de fuego y en un pasillo fueron encontradas más vainas.



Personal de Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente para recoger elementos que permitan avanzar en la investigación.



Los efectivos intentaron establecer contacto con personas que se encontraran en la finca, pero no obtuvieron respuesta. Hasta el momento no se tiene conocimiento de personas lesionadas.



La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido e identificar a los responsables.





(Imágenes: FM GENTE)

Firma editorial: Redacción FM GENTE