Guardavidas comienzan este sábado el servicio en las playas de Maldonado

La brigada de guardavidas de Maldonado comenzará a trabajar este sábado 14 de noviembre, luego de que se solucionaran algunos inconvenientes que impidieron el inicio del servicio durante la jornada del viernes.



En lo que resta de noviembre, la cobertura será los fines de semana entre las 11:00 y las 18:00. A partir del 1.º de diciembre y hasta el 31 de marzo, el horario se extenderá de 9:30 a 19:30, incluyendo la Isla Gorriti.



Para esta temporada, el cuerpo de guardavidas contará con 342 funcionarios, cuatro más que el verano pasado. Además, habrá 92 puestos distribuidos desde Solís Grande hasta José Ignacio, uno más que en la temporada anterior, tras la incorporación de Bella Vista.



También se sumarán dos motos de agua nuevas y se renovarán las que utilizan los coordinadores.



Desde la Intendencia recuerdan que la presencia de una caseta en la playa no significa necesariamente que haya servicio activo. La cobertura está operativa cuando se encuentran colocadas las banderas que indican las condiciones del mar.

Firma editorial: Redacción FM GENTE