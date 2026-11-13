Acusan al expresidente de Paraguay de usar fondos públicos para favorecer a Ueno Bank y liderar una red criminal

La situación judicial del expresidente paraguayo Santiago Peña se agravó este viernes. La Fiscalía amplió los cargos en su contra y ahora lo señala como el principal responsable de una presunta organización que habría trabajado para beneficiar a Ueno Bank.



De acuerdo con la investigación, Peña habría aprovechado su posición al frente del Gobierno para favorecer a la institución financiera, en coordinación con cinco funcionarios del Banco Central. Los investigadores también apuntan a que se destinaron cientos de millones de dólares de fondos públicos a esa entidad.



El caso tomó mayor dimensión luego de que el Banco Central dispusiera la intervención de Ueno Bank el pasado 3 de noviembre, debido a problemas financieros. La medida afectó a cientos de miles de clientes que quedaron sin poder acceder a sus ahorros.



Peña ya enfrentaba acusaciones por otros delitos vinculados al manejo de recursos y actualmente cumple prisión preventiva. Con la ampliación de la imputación, la Fiscalía sostiene que habría tenido un papel central en la maniobra.



En caso de que la Justicia lo encuentre culpable, podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión.

Firma editorial: Redacción FM GENTE