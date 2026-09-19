Policía investiga un incidente en las inmediaciones de un pub en San Carlos: denunciaron varios disparos y encontraron vainas en el lugar

Según la información recibida, a la salida del local se habría producido una discusión entre varios hombres, que se estaban agrediendo físicamente.
Luego se recibió otro aviso en el que se informó que se habrían escuchado disparos.
Cuando la Policía llegó al lugar, ya no había personas allí. De acuerdo con las primeras averiguaciones, se habrían escuchado entre cuatro y cinco detonaciones y se habría visto a varios hombres discutiendo antes de retirarse.
En el lugar se encontraron vainas, por lo que se realizó un relevamiento de la zona y fueron retiradas para la investigación.
La Policía continúa trabajando para determinar qué ocurrió y cómo se desarrolló el incidente.