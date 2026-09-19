Policía investiga un incidente en las inmediaciones de un pub en San Carlos: denunciaron varios disparos y encontraron vainas en el lugar

Próximo a las 08:21 de este sábado 19, la Policía recibió un aviso por una situación ocurrida en la ciudad de San Carlos, en las inmediaciones de un pub ubicado en la intersección de Fernández Chávez e Ituzaingó, dice el parte policial al que accedió FM GENTE.



Según la información recibida, a la salida del local se habría producido una discusión entre varios hombres, que se estaban agrediendo físicamente.



Luego se recibió otro aviso en el que se informó que se habrían escuchado disparos.



Cuando la Policía llegó al lugar, ya no había personas allí. De acuerdo con las primeras averiguaciones, se habrían escuchado entre cuatro y cinco detonaciones y se habría visto a varios hombres discutiendo antes de retirarse.



En el lugar se encontraron vainas, por lo que se realizó un relevamiento de la zona y fueron retiradas para la investigación.



La Policía continúa trabajando para determinar qué ocurrió y cómo se desarrolló el incidente.

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