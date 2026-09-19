Solicitan colaboración para ubicar a un hombre ausente en Maldonado

Al momento de ausentarse vestía una campera de nylon roja con mangas negras, pantalón deportivo negro con franjas blancas y calzado deportivo gris. También llevaba un reloj de color gris.
El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para aportar información que permita localizarlo.
Quienes tengan datos pueden comunicarse al 911, a la línea gratuita 2030 4638 de Personas Ausentes, disponible las 24 horas, o dirigirse a la seccional policial más cercana.
También se puede enviar información al correo [email protected].