GENTE O NLINE
AIRE
personas ausentes, Maldonado, Sarubbi
Policiales y Judiciales
16:45

Solicitan colaboración para ubicar a un hombre ausente en Maldonado

El hombre fue visto por última vez a las 13:45 del viernes en su domicilio del barrio Sarubbi.

Compartir:
Juan Carlos Segredo Ramos, de 67 años, se encuentra ausente desde el viernes 18 a las 13:45, cuando fue visto por última vez en su domicilio del barrio Sarubbi, en Maldonado.

Al momento de ausentarse vestía una campera de nylon roja con mangas negras, pantalón deportivo negro con franjas blancas y calzado deportivo gris. También llevaba un reloj de color gris.

El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para aportar información que permita localizarlo.

Quienes tengan datos pueden comunicarse al 911, a la línea gratuita 2030 4638 de Personas Ausentes, disponible las 24 horas, o dirigirse a la seccional policial más cercana.

También se puede enviar información al correo [email protected].
Compartir:
¿Querés estar informado las 24h? Suscribite gratis a YouTube
CODESA
Lo Último
Lo más visto
Más noticias
Multimedia