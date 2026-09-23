Policías reanimaron a un hombre que sufrió un paro cardíaco en su casa

Tras una llamada que ingresó al Servicio de Emergencia 9-1-1, el pasado 19 de setiembre, la policía concurrió a una vivienda ubicada sobre la calle Alberto Caracara, en Maldonado, donde encontraron a un hombre de 51 años desvanecido en el baño.



Los agentes de URPM de Zona Operacional II realizaron al hombre maniobras de reanimación cardiopulmonar de forma ininterrumpida, informó a FM GENTE el Ministerio del Interior. Inicialmente había concurrido un solo móvil y luego se sumó otro para reforzar la asistencia.



También arribó al sitio personal del PADO de la misma zona con un desfibrilador, continuando junto al resto de los funcionarios con las maniobras de reanimación.



El hombre logró ser estabilizado por los policías y los médicos que arribaron al lugar le diagnosticaron un paro cardíaco reanimado. Posteriormente, lo trasladaron a un centro de salud para que continuara recibiendo asistencia.

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