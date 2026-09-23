Asociación de Islas Canarias en Maldonado fue homenajeada en la Junta Departamental por su 25 aniversario

La Asociación de Islas Canarias en Maldonado cumplió 25 años de historia y fue reconocida en la Junta Departamental de Maldonado.



La agrupación cuenta con más de 30 descendientes de canarios. “En mi caso, mi abuelo vino de las Islas Canarias y se instaló en San Carlos”, contó en rueda de prensa María Angeluca Bermúdez, integrante de la asociación.



“Nosotros somos de acá, pero la sangre nuestra viene de Canarias”, expresó. “Es muy importante para nosotros este reconocimiento. Hemos luchado por llegar y seguiremos luchando”, añadió.



Por su parte, el edil del Partido Colorado Omar Messano manifestó que esta asociación “ha trabajado silenciosa y perseverantemente para mantener esas raíces que nos han dejado los canarios, esos inmigrantes que llegaron al puerto”.



“No llegaron solos porque trajeron consigo sus costumbres, su gastronomía, su música y sus apellidos que nos dejaron inculcados en el departamento”, añadió el curul.



Messano se refirió en rueda de prensa al impacto que tiene la cultura de Islas Canarias en Maldonado y mencionó legados muy presentes en la vida de los fernandinos: bailes como el pericón, canciones infantiles como el “Arrorro Mi Niño” y alimentos como el gofio.



Destacó que la agrupación lleva adelante diversos eventos en el departamento con la finalidad de mantener sus raíces. “Las raíces para un pueblo son fundamentales porque tener buenas raíces nos permite proyectar un mejor futuro”.

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