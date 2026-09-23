Ambulancia de La Capuera: vecinos piden garantías por escrito a ASSE tras versiones sobre el traslado de la base de emergencias

Tras el comunicado difundido por ASSE, donde el organismo asegura que la policlínica de La Capuera continuará contando con una ambulancia las 24 horas y que no está previsto retirar la estructura asistencial que funciona actualmente en la localidad, vecinos de la zona mantuvieron una reunión para abordar la situación y el diputado nacionalista Federico Casaretto continuó manifestando su preocupación al respecto.



Elvis Franco, encargado de obras de La Capuera, dijo a FM GENTE que en la reunión vecinal de este miércoles los participantes acordaron solicitar a ASSE un acta que deje constancia de que la ambulancia no será trasladada.



Por su parte, José Fernández, presidente de la Alianza de Pacientes del Uruguay y representante de Juntas Departamentales de Salud (Judesa), fue la única autoridad que se hizo presente en el lugar.



“Vine a escuchar el reclamo de los vecinos. Hablé con el director del SAME 105 Gustavo Grecco y hay un compromiso expreso de que esta ambulancia queda acá”, sostuvo.



“Voy a pelear porque la ambulancia se quede en La Capuera”, añadió en declaraciones a FM GENTE.



Por otra parte, el legislador Federico Casaretto, sostuvo que el comunicado de ASSE “no desmiente en ningún momento que la base de la ambulancia no se vaya a trasladar” y que “falta a la verdad cuando dice que nunca estuvo en consideración este tema”.



“El comunicado lo que dice es que no va a dejar de haber servicio, que no va a cerrarse la policlínica, que hay una reestructura que se está viendo en todo el país y que Maldonado no escapa a ella, bueno, esto me deja muy preocupado porque evidentemente están hablando de reestructura y seguramente lo que se busque es tener la base 105 en Pan de Azúcar y allí ya matar dos pájaros de un tiro”, consideró.



En diálogo con FM GENTE, Casaretto explicó que presentó un pedido de informes a ASSE respaldado en datos concretos sobre el posible traslado de la base de emergencias de La Capuera. En ese sentido, indicó que un informe del 10 de setiembre de este año contenía un punto denominado

“Movilidad de bases” en el que se señalaba que La Capuera se trasladaría a Pan de Azúcar.



También se refirió al gran volumen de consultas que le llegaron de parte de usuarios y de funcionarios “que tenían la preocupación de que esto se estaba hablando. Me llamaron funcionarios que habían sido notificados de que el traslado se iba a producir”.



Respecto a las declaraciones del diputado frenteamplista Joaquín Garlo - quien cuestionó a quienes, a su entender, utilizaron versiones sobre un posible retiro de la ambulancia y acusó de hacer política “para la tribuna” -, Casaretto respondió: “Yo no me subo a palo podrido, pedí documentos, yo no puedo andar subiéndome a hacer escandaletes con cada uno que me llama y me transmite un rumor”.

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