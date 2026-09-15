Willy Ihlenfeld seguirá como presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado

La Lista N.º 21, encabezada por el Dr. Willy Ihlenfeld, resultó electa y estará al frente de la institución durante el próximo período.
La jornada se desarrolló con normalidad y contó con la participación de socios habilitados para votar.
Desde la Cámara Empresarial destacaron la participación de los socios y señalaron que la instancia forma parte de la vida institucional de la organización.
La institución agradeció a todos los socios que participaron de las elecciones y reafirmó su intención de continuar trabajando para fortalecer la representación del sector empresarial y mantener el vínculo con las empresas y comerciantes del departamento.