Willy Ihlenfeld seguirá como presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado

La Cámara Empresarial del departamento de Maldonado realizó este martes las elecciones para renovar sus autoridades, de acuerdo con los mecanismos establecidos en su estatuto.



La Lista N.º 21, encabezada por el Dr. Willy Ihlenfeld, resultó electa y estará al frente de la institución durante el próximo período.

La jornada se desarrolló con normalidad y contó con la participación de socios habilitados para votar.



Desde la Cámara Empresarial destacaron la participación de los socios y señalaron que la instancia forma parte de la vida institucional de la organización.



La institución agradeció a todos los socios que participaron de las elecciones y reafirmó su intención de continuar trabajando para fortalecer la representación del sector empresarial y mantener el vínculo con las empresas y comerciantes del departamento.

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