El presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Fernando Tapia, explicó en diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE por qué considera que actualmente no están dadas las condiciones para avanzar en una reducción de la jornada laboral y se refirió a las dificultades que podría generar la medida para las empresas del sector.



Sostuvo que el principal desafío del país es mejorar la productividad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas, porque eso permite sostener la actividad económica y los puestos de trabajo.



En ese sentido, señaló que durante los últimos diez años la masa salarial creció un 15% en términos reales, mientras que el Producto Interno Bruto (PBI) aumentó un 10%. Para el titular de Camtur, esa diferencia significa que Uruguay está perdiendo productividad en lugar de ganarla.



"Lo que tenemos que lograr es justamente ser más productivos, más eficientes, más eficaces, más rentables", afirmó. Agregó que la viabilidad de las empresas y de los empleos también permite sostener la recaudación del Estado y, a través de ella, las políticas públicas necesarias para la sociedad.



El jerarca consideró que la discusión sobre los contratos sociales y las condiciones laborales debe darse, pero entendió que primero es necesario mejorar la productividad y recuperar el crecimiento del sector turístico.



Tapia explicó que el turismo tiene características que lo diferencian de otras actividades económicas y que hacen más compleja una reducción de la jornada laboral.



"El turismo son personas dando servicio a otras personas y tratando de crear una experiencia positiva, una experiencia feliz. Es un poco el objetivo del turismo", expresó.



En esa línea, sostuvo que la presencialidad es muy difícil de sustituir mediante la tecnología. Si bien consideró que esto tiene un aspecto positivo, porque los empleos turísticos son más difíciles de reemplazar por avances tecnológicos, también implica una dificultad: la tecnología no genera en este sector los mismos aumentos de productividad que puede producir en otras actividades.



Por esa razón, señaló que la presencia de los trabajadores y el cumplimiento de los horarios son fundamentales para que las empresas puedan prestar sus servicios y mantenerse en funcionamiento.



Además, hizo referencia a las particularidades de los destinos turísticos, donde durante la temporada aumenta la demanda y se necesita reforzar la disponibilidad de personal. "En esta zona turística, en vez de achicar, al contrario, hay que agrandar por la temporada", sostuvo.



Otro de los puntos que planteó Tapia fue el impacto económico que tendría una reducción de la jornada laboral. Según estimó, la medida provocaría un incremento del 10% en los costos salariales.



Advirtió que ese aumento tendría consecuencias importantes para las empresas turísticas, especialmente por la composición del sector: el 85% son microempresas y el 12,3% son pequeñas empresas.



"Un crecimiento de un 10% en los costos salariales, que es lo que se daría con esta medida, la verdad que para esas empresas sería un golpe muy duro", afirmó.



El presidente de Camtur recordó que la actividad turística privada aporta aproximadamente 900 millones de dólares anuales al Estado entre impuestos y aportes de las empresas y los trabajadores.



Sostuvo que ese aporte no solamente debe mantenerse, sino que debería ampliarse. Para conseguirlo, consideró necesario mejorar la productividad, la competitividad y los resultados de las temporadas turísticas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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