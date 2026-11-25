El festival tendrá como eje central un homenaje a Rubén Rada, referente de la cultura uruguaya y uno de los máximos exponentes del candombe dentro y fuera del país.



La jornada comenzará con una llamada de tambores en la que participarán colectivos y comparsas, y continuará con las actuaciones de La Mulata, Gaby Do Prado Quinteto y Los Sabrosos. El cierre estará a cargo de DJ Set de Bailombe Festival.



La iniciativa busca celebrar el legado artístico y cultural de Rada, integrando la tradición, la danza y la percusión con nuevas expresiones artísticas del candombe.



En el marco del homenaje, y con el consentimiento de la familia del músico, el escenario principal será denominado “Escenario Rubén Rada”, nombre que mantendrá en las próximas ediciones del festival.



El evento es inclusivo y apto para todo público. Cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado y es producido y promovido por Proyecto X Producciones.

Firma editorial: Redacción FM GENTE