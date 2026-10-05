Punta Ballena a un paso del SNAP: este jueves presentan la propuesta formal ante el Ministerio de Ambiente

La asociación Movimiento Punta Ballena Protegida presentará oficialmente el próximo jueves 8 de octubre, junto a la Intendencia de Maldonado, la solicitud de ingreso de Punta Ballena al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) ante el Ministerio de Ambiente, específicamente ante la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas.



Verónica Gómez Ferrari, integrante de la comisión directiva de la asociación, señaló a FM GENTE que la iniciativa representa la culminación de un proceso que comenzó a gestarse a finales de 2023, luego de la masiva movilización ciudadana en rechazo al megaproyecto inmobiliario que proyectaba construir 29 edificios en esa zona.



"Para nosotros esto es un hito muy importante por muchas razones", manifestó Gómez. “En primer lugar porque fue una de las propuestas que surgió en la primera asamblea que tuvimos el 2 de noviembre del 2023, ahí ya surgió la propuesta de que Punta Ballena fuera protegida”.



"Esperamos que salga rápidamente el decreto presidencial que decreta el ingreso de Punta Ballena al SNAP", señaló Gómez, aunque asegura que esta resolución no es el final del camino. "Es el inicio de una nueva etapa, porque ahí comienza lo que sería la elaboración del plan de manejo, que es una etapa muy importante y a la que aspiramos que se sume mucha gente a participar en todo el trabajo que significa elaborarlo, porque es lo que de última va a regular el área protegida", concluyó.

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