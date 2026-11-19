En el marco de la renovación integral que atraviesa el Parque Quinta de Medina, este jueves 19 de noviembre quedaron oficialmente inaugurados dos nuevos sectores destinados al encuentro comunitario y la accesibilidad: el paseo de artesanos “Manos Nativas” y la plaza inclusiva “Abrazo Carolino”.



La apertura de estos espacios se concreta pocos días después de la reapertura del predio, luego de que el pasado 10 de noviembre finalizara el traslado de los últimos animales que aún residían en el antiguo zoológico.



El sector “Manos Nativas” quedó instalado donde funcionaba el antiguo reptilario, completamente reconvertido para brindar un punto de exhibición y venta a los emprendedores y artesanos locales.



El alcalde del Municipio de San Carlos, Luis Cima, destacó en rueda de prensa el involucramiento de los propios trabajadores en la gestación del proyecto: “Participaron ellos y le dimos la oportunidad de que le pusieran el nombre”, señaló.



Cima señaló que junto a la recuperación edilicia se ejecutó la repavimentación total de las calles linderas mediante un trabajo coordinado entre las cuadrillas municipales y la Dirección General de Obras de la Intendencia de Maldonado.



“Tú ves la alegría que hay en toda esta gente y eso es lo que nos reconforta para seguir haciendo cosas que son para la comunidad”, expresó el jerarca, quien además valoró el trabajo de los funcionarios municipales - pintores, herreros y carpinteros -, el aporte de cooperativas y ONG, y el respaldo del Concejo Municipal.



El Parque Quinta de Medina también contará con la plaza “Abrazo Carolino”, un sector especialmente diseñado y adaptado para niños y jóvenes neurodivergentes, con énfasis en aquellos dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA).



Según indicó el alcalde, la planificación del espacio contó con el asesoramiento directo de las familias y el acompañamiento técnico de la Dirección de Políticas Inclusivas de la Intendencia, encabezada por Eliana González.



Por su parte, González detalló en rueda de prensa que el predio ofrece accesibilidad total tanto en sus juegos como en los servicios higiénicos.

“Ninguna condición puede limitar los sueños”, expresó la jerarca, y remarcó que “la recreación y el disfrute son un derecho”.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.