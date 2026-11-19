La ciudad de San Carlos ya cuenta con su propio cartel de bienvenida. Las letras corpóreas con el nombre de la localidad quedaron oficialmente inauguradas este jueves en la zona del empalme de las rutas 9 y 39, uno de los principales puntos de acceso a la ciudad.



Las letras fueron donadas por un vecino carolino, Charles García, propietario de un taller de hormigón, quien aportó tanto los materiales como la mano de obra para la fabricación de las estructuras. Por su parte, el Municipio de San Carlos colaboró con insumos complementarios y se encargó de construir la base sobre la que se asienta el cartel.



Según explicó García a FM GENTE, cada letra tiene un peso de 500 kilos y fue confeccionada en hormigón macizo con refuerzo de hierro para garantizar su durabilidad. El proceso de producción se llevó a cabo en su taller con la participación de cuatro trabajadores y demandó un total de 140 horas de labor.



Durante el acto oficial de inauguración realizado este jueves 19, García expresó: “El motivo de la donación fue para dejar en alto el nombre del pueblo carolino y en honor a mi madre, que falleció hace dos años y mañana cumpliría años. A veces la palabra vale más que muchas cosas en la vida”.





Fotos cedidas a FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE