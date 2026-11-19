Rápidamente fueron al lugar indicado efectivos del PADO de Zona 4 y poco después de Investigaciones, entrevistándose con el denunciante quien aportó una serie de detalles de lo que había ocurrido.



Varios policías comenzaron a buscar una vivienda en la que el ladrón habría escondido los efectos hurtados, y tras identificarla se comunicaron con Fiscalía para tramitar la orden de allanamiento.



Posteriormente, se concretó el procedimiento, durante el cual se encontraron varios de los efectos robados la madrugada anterior, y se detuvo al morador de la vivienda: V.L.G.C., de 55 años y sin antecedentes.



Tras comparecer en la Fiscalía de 4° turno, el mencionado individuo fue llevado ante la Justicia, donde lo condenaron como autor de un delito de receptación, ya que no se pudo probar que haya sido el autor del hurto.



Le impusieron una pena de 6 meses de libertad a prueba, tiempo durante el cual tendrá que presentarse ante la Policía una vez a la semana y prestar servicios comunitarios con una frecuencia de dos horas semanales.

Firma editorial: Redacción FM GENTE