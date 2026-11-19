La atención fonoaudiológica llegará a más personas de Maldonado a través de un convenio entre la Intendencia Departamental y la Universidad Claeh. El acuerdo permitirá brindar evaluaciones, diagnósticos y tratamientos, con especial atención a niños, personas con discapacidad y sectores de la población que tienen dificultades para acceder a este tipo de servicios.



El servicio funcionará mediante la denominada Policlínica Solidaria de Atención Fonoaudiológica, en la que participarán estudiantes avanzados y docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad CLAEH. La atención estará supervisada por profesionales y será coordinada con los equipos de la Intendencia.



Uno de los principales objetivos es acercar este servicio a localidades del interior del departamento, como San Carlos, Pan de Azúcar y Aiguá, donde el acceso a la rehabilitación del lenguaje y otras funciones ha sido más limitado.



La directora de la Licenciatura en Fonoaudiología, Ana Inés Laboritti, explicó que se buscará detectar y atender dificultades desde edades tempranas. En particular, señaló la importancia de trabajar con niños de entre 0 y 4 años, una etapa fundamental para el desarrollo del lenguaje y la comunicación.



También se atenderá a personas con dificultades en el habla, la voz, la deglución y la audición, así como a personas en situación de discapacidad.



El intendente Miguel Abella destacó la importancia de unir esfuerzos entre el sector público y el privado para mejorar los servicios que recibe la población. Además, señaló que el convenio permitirá generar oportunidades laborales para jóvenes que están finalizando su formación profesional.



Por su parte, el director general del Departamento de Salud y Adicciones, Sergio Marta, sostuvo que el acuerdo permitirá mejorar las prestaciones de la Intendencia y llegar especialmente a los sectores más vulnerables. También adelantó que se buscará concretar nuevos convenios y que está previsto avanzar en la atención dermatológica.



La Intendencia será la encargada de derivar a los usuarios a través de sus equipos técnicos y de la Dirección de Políticas Inclusivas. Con este acuerdo se espera ampliar el acceso a la atención, reducir los tiempos de espera y fortalecer la formación práctica de los estudiantes.



La firma se realizó este miércoles 18 de noviembre en el Edificio Comunal, con la participación de autoridades de la Intendencia y de la Universidad Claeh.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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