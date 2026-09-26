Punta del Este encara una fuerte etapa de obras: qué estará listo antes del verano y qué quedará para 2027

Punta del Este atraviesa una etapa con varias obras al mismo tiempo. Hay trabajos en calles, veredas, plazas, iluminación, agua potable y saneamiento, además de intervenciones en las zonas de playa.



El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, explicó en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE que muchas de estas obras se realizan ahora para avanzar antes de la temporada de verano.



“Es un momento que sabemos que genera alguna molestia, pero bueno, en algún momento del año tenemos que hacerlo”, señaló.



Uno de los principales trabajos se desarrolla en Gorlero y en la zona de Plaza Artigas. También hay obras de pavimentación en distintos barrios y trabajos de OSE vinculados al agua potable.



Además, comenzaron las mediciones para avanzar con el saneamiento en diferentes barrios.



Carballal señaló que la intención es que varios de estos trabajos estén avanzados o terminados antes del 15 de diciembre.



En el caso de Gorlero, explicó que ya se llegó con la nueva iluminación hasta Plaza Artigas, tanto en las veredas como en la calle.



También se trabaja en la Calle 24, donde habrá un cambio en la circulación de vehículos. El alcalde indicó que quedan dos intervenciones para completar el proyecto y que se espera que la nueva circulación esté funcionando hacia mediados de octubre.



“Prácticamente falta una batería de semáforos y a mediados de octubre ya estaríamos con la nueva circulación de Calle 24”, explicó.



La nueva circulación será acompañada con cartelería y personal de la Unidad de Movilidad para orientar a quienes circulen por la zona.



Carballal explicó que parte de la demora estuvo relacionada con los trabajos de OSE en las calles cercanas.



“No se ha avanzado en el tema de Calle 24 justamente porque las obras de OSE con el agua potable que se está haciendo hoy están a la altura de la 27 hacia adelante”, señaló.



La Plaza Artigas también tendrá cambios. La primera parte de la obra, donde funcionan los módulos de los artesanos, está prevista para inaugurarse entre el 15 y el 20 de diciembre.



La otra mitad de la plaza quedará para el próximo año y estará vinculada a la renovación de Gorlero.



También habrá trabajos en las pasarelas de la playa. Este año se realizarán reparaciones y se continuará con la colocación de arena para proteger las zonas de dunas.



Carballal explicó que los geotubos instalados anteriormente ya fueron cubiertos con arena. Estos elementos ayudan a proteger la duna cuando hay mareas fuertes.



Para el próximo año está prevista una renovación completa de una de las pasarelas. “La idea es hacer toda la pasarela nueva”, indicó.



El alcalde explicó que la pasarela actual tiene más de 20 años y que el aumento del movimiento en Punta del Este hace necesario realizar trabajos de mantenimiento de forma permanente.



De acuerdo con Carballal, los próximos años estarán marcados por nuevas obras en distintos puntos de Punta del Este.



“Año que viene también arranca toda la obra de Avenida del Mar, así que van a ser tres años acá para adelante con un montón de obras en Punta del Este”, concluyó.

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