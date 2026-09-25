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Siniestro de tránsito, centro de Maldonado, choque
Tránsito y Transporte
23:57

Un hombre debió ser asistido tras siniestro que involucró a dos autos en el centro de Maldonado

El siniestro ocurrió durante la noche de este viernes. Los vehículos eran conducidos por hombres de 44 y 24 años.

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Durante la noche de este viernes 25, un llamado al servicio de emergencias 9-1-1 alertó sobre un accidente de tránsito en la esquina de Ituzaingó y San Carlos.

Al llegar al lugar, la Policía constató que habían chocado dos automóviles, conducidos por hombres de 44 y 24 años.

El conductor de 44 años resultó ileso. El otro hombre, de 24 años, fue asistido en el lugar y dado de alta.
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