Un hombre debió ser asistido tras siniestro que involucró a dos autos en el centro de Maldonado

Durante la noche de este viernes 25, un llamado al servicio de emergencias 9-1-1 alertó sobre un accidente de tránsito en la esquina de Ituzaingó y San Carlos.



Al llegar al lugar, la Policía constató que habían chocado dos automóviles, conducidos por hombres de 44 y 24 años.



El conductor de 44 años resultó ileso. El otro hombre, de 24 años, fue asistido en el lugar y dado de alta.

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