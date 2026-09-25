Un hombre debió ser asistido tras siniestro que involucró a dos autos en el centro de Maldonado

Al llegar al lugar, la Policía constató que habían chocado dos automóviles, conducidos por hombres de 44 y 24 años.
El conductor de 44 años resultó ileso. El otro hombre, de 24 años, fue asistido en el lugar y dado de alta.
El siniestro ocurrió a las 16:30 horas de este lunes 30.
El siniestro de tránsito ocurrió en el barrio Cerro Pelado, sobre la avenida Luis Alberto de Herrera.
El hombre fue auxiliado por Prefectura y no sufrió lesiones.
El hecho ocurrió en la tarde de este lunes y requirió la presencial policial y personal médico.
Un oyente de FM Gente, conductor de ambulancia, denuncia problemática en el tránsito: no poder cruzar semáforos en rojo, la no circulación a alta velocidad cuan...