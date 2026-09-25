Choque fatal de Los Arrayanes: la defensa de Diego Villalba dice que Fiscalía usó dos pericias que nunca le mostró

La defensa de Diego Villalba planteó este viernes una nueva objeción en el proceso por el choque fatal ocurrido en Camino de Los Arrayanes, donde murieron Agustín Cajtak y Lola Ferreres.



La Fiscalía incluyó en su acusación dos pericias sobre los vehículos que participaron del accidente, pero los abogados de Villalba aseguran que nunca pudieron acceder a esos informes.



La Fiscalía pidió ocho años de prisión para Villalba y ahora la defensa debe responder a esa acusación antes de que el caso avance hacia el juicio oral.



Durante la audiencia de este viernes, la sede de garantías compartió el planteo de la defensa y solicitó a la Fiscalía que entregue esos dos informes.



El Dr. Andrés Arocena, integrante del estudio de Ignacio Durán, explicó que se trata de dos pericias relacionadas con el estado de los vehículos que chocaron.



“La Fiscalía los menciona, los reitera en su acusación fiscal, pero son datos que nunca tuvimos a la vista”, afirmó en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE.



El abogado sostuvo que, sin conocer esos informes, la defensa no cuenta con todos los elementos necesarios para responder a la acusación.



“Es una acusación fiscal que se basa en dos pericias que nosotros nunca pudimos ver”, señaló.



Por eso, la defensa considera que la situación puede afectar su derecho a preparar adecuadamente el caso. Ahora resta que esos informes sean puestos a disposición de los abogados para que puedan analizarlos y continuar con la respuesta a la acusación.



EL TERCER VEHÍCULO



La defensa también mantiene su planteo sobre una Volkswagen Nivus que estuvo en el lugar del accidente. Ignacio Durán ya había reconocido que Villalba invadió el carril contrario, pero sostuvo que lo hizo a raíz de una circunstancia externa y afirmó que la Nivus tuvo una “incidencia directa” en el siniestro.



Los abogados sostienen que ese vehículo pudo haber realizado una maniobra que desencadenó el choque y cuestionaron que no se haya profundizado en esa hipótesis durante la investigación.



Este viernes, Arocena volvió a mencionar ese planteo, pero aclaró que la participación de la Nivus no fue discutida en profundidad durante la audiencia.

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