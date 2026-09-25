Inumet advierte por tormentas fuertes desde el sábado y lluvias de hasta 120 milímetros

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso a la población por una situación de inestabilidad que comenzará a afectar al país desde la tarde del sábado 26.



Según el organismo, una masa de aire inestable ingresará por el norte del territorio y generará tormentas puntualmente fuertes, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros en tres horas.



El domingo 27, las tormentas fuertes, algunas de ellas puntualmente muy fuertes, se extenderán hacia el norte, centro y litoral oeste del país.



Para el lunes 28 continuará la inestabilidad en el norte. Entre el domingo y el lunes se esperan los acumulados más importantes, principalmente en el noreste, con valores estimados de entre 80 y 120 milímetros.



Durante las tormentas también pueden registrarse caída de granizo, rachas de viento fuertes e intensa actividad eléctrica.



Inumet informó que continuará monitoreando la situación y recomendó consultar las próximas actualizaciones a través de sus canales oficiales.

Volver atrás