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Imputado, punta negra, condenada
Policiales y Judiciales
20:30

Punta Negra: imputaron al dueño de la inmobiliaria acusada de vender terrenos con documentos falsos

Paulo Álvez fue imputado por asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa. Cumplirá arresto domiciliario total, llevará tobillera electrónica y tendrá prohibido salir del país y comunicarse con otras personas investigadas.

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La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera imputó este viernes a Paulo Álvez, propietario de la inmobiliaria de Piriápolis vinculada a la investigación por la venta de terrenos con documentación falsa en Punta Negra, Maldonado.

Álvez fue imputado por los delitos de asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa.

Como medida cautelar, deberá cumplir arresto domiciliario total hasta el 22 de diciembre. Además, deberá utilizar tobillera electrónica, tendrá cierre de fronteras, se le retendrán los documentos de viaje y no podrá comunicarse con otras personas mencionadas en la investigación.

El empresario había sido detenido este jueves en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, cuando regresó a Uruguay. Hasta ese momento permanecía fuera del país y era una de las personas requeridas por la Justicia.

La investigación comenzó a partir de denuncias recibidas por la Intendencia de Maldonado en 2019 y posteriormente quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. El caso investiga una organización que habría utilizado documentación y poderes falsificados para concretar la venta de terrenos en Punta Negra.

En la misma instancia judicial, la esposa de Álvez fue condenada mediante un acuerdo abreviado por asociación para delinquir y estafa, en calidad de coautora. Deberá cumplir 22 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.
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