Punta del Este suma nuevas luces en Gorlero y sus alrededores: cuánto se invirtió

La Intendencia de Maldonado instaló nuevas luminarias en distintos puntos de Punta del Este, con trabajos concentrados principalmente sobre la avenida Gorlero.



En el tramo comprendido entre las calles 32 y 25 se colocaron 28 luminarias LED de 100 watts, cada una con su respectiva columna. También se sumaron 43 luminarias peatonales de 27 watts.



Según informó la IDM, la inversión destinada a estos trabajos supera los 53 mil dólares.



Además, se instalaron otras cinco luminarias LED de 100 watts, con columnas de nueve metros de altura, en las calles 30, 29, 28 y 27. En este caso, la inversión fue de 4.067,72 dólares.



Los trabajos fueron realizados por el Departamento de Obras Públicas, a través de la Dirección de Ingeniería Electromecánica, en conjunto con el Municipio de Punta del Este.



Las nuevas luminarias forman parte de las obras que se vienen realizando en la zona de Gorlero, donde la Intendencia también proyecta otras intervenciones sobre la principal avenida de Punta del Este.

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