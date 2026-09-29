Director de Turismo de Maldonado advierte por anuncios sobre "El Niño" y el perjuicio que puede ocasionar a la temporada veraniega

Los anuncios sobre las posibles condiciones meteorológicas durante el próximo verano se convirtieron en un nuevo factor de preocupación para el sector turístico de Maldonado. Silveira, sostuvo que la difusión de información poco específica sobre El Niño y eventuales períodos de lluvias puede terminar influyendo en la decisión de los turistas que evalúan viajar a Punta del Este y otros destinos del departamento.



El jerarca planteó el asunto durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires y adelantó que pretende abordar el tema tanto con el Ministerio de Turismo como con el Ministerio de Ambiente.



“Todos esos cambios y anuncios que se están haciendo sobre el cambio climático, sobre el fenómeno del Niño, asustan a la gente y no nos hace bien al turismo”, sostuvo.



El planteo de Silveira no apunta a que se deje de comunicar información meteorológica o climática, sino —según explicó en FM GENTE— a conseguir mayor precisión sobre qué fenómenos podrían producirse, en qué períodos y con qué características.



ANALIZAN CANCELACIONES SIN COSTO POR EVENTO CLIMÁTICOS



La preocupación ya comenzó a ser conversada con representantes del sector privado, dijo el director de Turismo. Silveira reveló que hubo intercambios con algunas asociaciones hoteleras acerca de posibles mecanismos que permitan dar mayores garantías a quienes realicen reservas.



Una de las posibilidades sería estudiar algún sistema de cancelación sin costo ante determinados eventos climáticos, aunque aclaró que todavía no existe una medida definida. “Evaluar alguna cancelación por eventos climáticos sin costo o trabajar en conjunto para crear alguna estrategia, lo veremos”, señaló.



Para avanzar, insistió, primero se necesita una definición técnica más concreta. “Queremos una definición más clara de este fenómeno del Niño, que por ahora es una gran nube que tenemos sobre nuestra cabeza sin saber exactamente lo que va a pasar”, resumió.



MODERADO OPTIMISMO PARA LA TEMPORADA



Más allá de la preocupación climática, Silveira se mostró moderadamente optimista respecto a la próxima temporada. “Tenemos un optimismo cauteloso en cuanto a lo que puede ser una proyección para la temporada. Creemos que vamos a estar en los niveles por lo menos del año pasado, pero hay que esperar un poco más adelante para que se comiencen a concretar”, afirmó.



Una de las variables decisivas continuará siendo Argentina. “Somos argentino-dependientes, lo sabemos, no es una realidad que podamos obviar”, expresó el director, al señalar que la evolución económica y financiera de los países vecinos condiciona los resultados turísticos de Maldonado.



Argentina ocupa un lugar especialmente relevante, aunque Silveira también mencionó a Brasil y las variables económicas y geopolíticas que puedan influir en el comportamiento de ese mercado.



Cabe agregar, como hecho significativo de la FIT 2026, la presentación de la Paella Gigante de Piriápolis en Buenos Aires, la cual se realizará el 12 de diciembre, como en cada año, inaugurando la temporada de verano.







(Foto: Edgar Silveira y su equipo de trabajo municipal junto a representantes de Maldonado presentes en la FIT.)

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