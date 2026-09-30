Reconocieron a maestra en la Junta y aprovechó para exigir que las becas estudiantiles se entreguen en marzo

La Junta Departamental de Maldonado homenajeó este martes a Mónica Vera Estefan, maestra y estudiante de Educación Social. El reconocimiento, que fue impulsado por la edila del Frente Amplio Agustina López, destacó la trayectoria de la docente en la promoción, investigación y difusión de la cultura afroindígena, así como su compromiso con una educación inclusiva y libre de discriminación.



Durante su alocución, Vera Estefan defendió el rol de la enseñanza pública: "Toda mi trayectoria profesional, carrera y posgrado, es de educación pública". Asimismo, apeló a su propia experiencia como beneficiaria de los apoyos económicos departamentales para lanzar un pedido a las autoridades de la Intendencia: "Por favor, den las becas en marzo, aprovecho el espacio para eso. Es fundamental contar con recursos para poder estudiar".



La maestra cuestionó los discursos que sostienen que la sociedad uruguaya ha alcanzado la equidad plena: "Se ha dicho que somos todos iguales y lamentablemente no. La desigualdad en nuestro país existe y para eso se necesitan oportunidades; el Estado se tiene que hacer cargo de eso".



En la misma línea, Vera Estefan sostuvo que "somos un país racista", señalando que, a pesar de la existencia de múltiples colectivos y de abundante información sobre las comunidades afrodescendientes e indígenas, “no nos reconocemos en ella”.



La maestra distribuyó entre los presentes una veintena de folletos que visibilizan a mujeres afroindígenas que producen conocimiento en Uruguay. Instó a reflexionar sobre esta temática de cara a las próximas celebraciones del Día del Patrimonio y revisar si las raíces afrodescendientes e indígenas tienen un lugar en la agenda oficial.



"Trabajar estas temáticas me lleva a quién soy yo, a no sentir vergüenza de cómo soy ni de la forma en la que hablo. No somos todos iguales, pero sí todos podemos ocupar espacios", concluyó.

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