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Robo, bebidas alcohólicas, Punta del Este
Policiales y Judiciales
16:15

Robaron un reconocido pub frente al puerto de Punta del Este: hombre huyó con varias bebidas alcohólicas

El responsable quedó registrado por las cámaras de videovigilancia. Fue denunciado ante la Policía.

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El robo ocurrió este domingo sobre las 7 de la mañana en el reconocido pub Manantiales Point, ubicado frente al puerto de Punta del Este.

Según pudo saber FM GENTE, un hombre llegó al lugar y forzó un candado para agarrar y esconder varias bebidas alcohólicas. Posteriormente se retiró caminando, al menos hasta el alcance tomado por las cámaras.

Los dispositivos de videovigilancia registraron toda la secuencia. En las imágenes se observa al hombre cruzar hacia la vereda de enfrente con lo hurtado y continuar caminando lentamente mientras se alejaba del lugar.

Entre las bebidas hurtadas se encuentran dos botellas de whisky Johnnie Walker de etiqueta negra, una de etiqueta roja y una botella de vodka Cîroc.

Se realizó la denuncia policial.
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