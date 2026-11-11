Robó piezas de bronce y varios metros de cobre de un chalet de Punta del Este pero la Policía lo atrapó en la zona

Efectivos de URPM de la Zona Operacional II acudieron al lugar e interceptaron en las inmediaciones a Nicolás Gilardi Ramos, de 37 años y poseedor de antecedentes penales, quien coincidía con la descripción aportada por el denunciante.
Al realizarle un control, la policía constató que llevaba consigo varias piezas de bronce y varios metros de cobre sin poder justificar su procedencia, señala el comunicado de Jefatura.
El hombre fue detenido y trasladado a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes. Posteriormente, en el Juzgado Letrado de 11º Turno, fue condenado a cinco meses de prisión por un delito de violación de domicilio y un delito de hurto en grado de tentativa.