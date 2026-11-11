Robó piezas de bronce y varios metros de cobre de un chalet de Punta del Este pero la Policía lo atrapó en la zona

El hecho ocurrió la mañana del 10 de noviembre, cuando el servicio de emergencias 9-1-1 recibió una alerta sobre el ingreso de un desconocido al predio de un chalet en jurisdicción de la Seccional Décima.



Efectivos de URPM de la Zona Operacional II acudieron al lugar e interceptaron en las inmediaciones a Nicolás Gilardi Ramos, de 37 años y poseedor de antecedentes penales, quien coincidía con la descripción aportada por el denunciante.



Al realizarle un control, la policía constató que llevaba consigo varias piezas de bronce y varios metros de cobre sin poder justificar su procedencia, señala el comunicado de Jefatura.



El hombre fue detenido y trasladado a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes. Posteriormente, en el Juzgado Letrado de 11º Turno, fue condenado a cinco meses de prisión por un delito de violación de domicilio y un delito de hurto en grado de tentativa.

Firma editorial: Redacción FM GENTE