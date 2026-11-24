La vecina explicó que existen viviendas en barrios regularizados, con propiedades escrituradas y contribución inmobiliaria al día, que no cuentan con un número de puerta asignado, lo que dificulta la recepción de encomiendas.



Según relató, el Correo Uruguayo no concreta las entregas cuando las direcciones figuran sin número, incluso cuando se especifican las calles y se proporcionan teléfonos de contacto.



Machado indicó que, al consultar por esta situación, le informaron que los repartidores no disponen de teléfonos institucionales para comunicarse con los destinatarios y solicitarles su ubicación.



“Hoy yo estoy con enfermos en mi casa totalmente frustrada porque cosas que necesito y deberían llegar fácilmente no llegan”, manifestó.



La situación la obliga a recurrir a vecinos o amigos para retirar las encomiendas, pese a haber pagado por el servicio de entrega a domicilio.



En su carta, Machado propuso que el Correo Uruguayo proporcione teléfonos de trabajo a sus repartidores y que el alcalde de Maldonado gestione una solución para la falta de numeración de las viviendas.



“No queremos la placa, queremos saber qué número tenemos”, puntualizó.



La vecina pidió que se atienda la problemática antes de las fiestas, cuando aumenta el movimiento de encomiendas, para evitar demoras y filas en las oficinas postales.



“Todos se desentienden. Yo sé que quienes atienden al público no tienen la culpa”, sostuvo.



Finalmente, recurrió a FM GENTE para visibilizar su reclamo: “Sean mis testigos. Porque ya no sé qué otra puerta tocar”.







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Firma editorial: Redacción FM GENTE