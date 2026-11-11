Voraz incendio en Colonia Shopping: evacuaron a unas 300 personas y el fuego afectó gran parte del centro comercial

Un incendio de importantes proporciones se desató en la tarde de este miércoles 11 de noviembre en el Colonia Shopping, ubicado sobre la avenida Franklin Roosevelt, en Colonia del Sacramento, y obligó a evacuar a unas 300 personas que se encontraban dentro del centro comercial.



El fuego comenzó entre las 17:15 y las 17:45 horas en un depósito ubicado en un entrepiso del local Paprika, entre el comercio y el techo del edificio.



Las llamas se propagaron rápidamente por la estructura superior del shopping y alcanzaron otros establecimientos comerciales, provocando importantes daños materiales.



Según las primeras estimaciones difundidas durante la noche, más del 50% del centro comercial habría resultado afectado por el incendio.



Al momento de activarse las alarmas, aproximadamente 300 personas se encontraban dentro del establecimiento. Todas lograron abandonar el edificio.



El gerente del centro comercial, Juan Manuel Torres, dijo que la evacuación se realizó sin consecuencias graves. “Lo más importante es que se desalojó a toda la gente del shopping. Hubo alguna lesión leve por la corrida, pero no hubo problemas de gravedad”, señaló.



Torres explicó que, tras detectarse el fuego, inicialmente se intentó combatirlo con un extintor manual, pero la rápida propagación de las llamas hizo imposible controlar la situación.



Fuentes de la Policía de Colonia indicaron a Montevideo Portal que no se registraron personas heridas de gravedad y que las principales consecuencias del siniestro fueron materiales.



Las causas del fuego todavía no han sido determinadas oficialmente y existen distintas versiones sobre cómo comenzó.







El medio local Colonia Ya informó que el incendio se habría originado por la explosión de un generador ubicado en el depósito de un comercio.



Por su parte, el empresario Carlos Lecueder señaló que se trató de un accidente eléctrico ocurrido en el entrepiso de uno de los locales.



Según explicó, el sistema de seguridad del shopping se activó, pero las llamas avanzaron con tal rapidez que no pudieron ser contenidas inicialmente. El origen del siniestro dependerá de las pericias correspondientes.



BOMBEROS TRABAJÓ VARIAS HORAS



En el lugar intervinieron dotaciones de Bomberos de Colonia del Sacramento y Tarariras, junto con efectivos de la Policía, personal de UTE y equipos de OSE. El operativo contó además con apoyo para el abastecimiento de agua, incluyendo un hidrante trasladado desde la ciudad de Rosario.



Durante las tareas de extinción se registraron momentos en los que el incendio parecía estar bajo control, aunque posteriormente las llamas volvieron a intensificarse.



La magnitud del fuego y su propagación por el techo complicaron el trabajo de los equipos de emergencia.



SEGUNDO INCENDIO



Un dato que genera especial preocupación es que se trata del segundo incendio registrado en Colonia Shopping en menos de dos días. En la madrugada del lunes, alrededor de la 1:00, una falla eléctrica había provocado un principio de incendio en una isla de refrigeración del supermercado, en el sector de verdulería y productos lácteos.



En esa oportunidad, el personal de vigilancia detectó la presencia de humo y dio aviso a Bomberos, que logró controlar rápidamente la situación antes de que las llamas se extendieran a otras instalaciones.



El equipamiento afectado sufrió pérdidas materiales totales, pero no hubo personas lesionadas.



Aunque ambos episodios ocurrieron en el mismo centro comercial, hasta el momento no se ha establecido una relación entre los dos incendios.



El incendio de este miércoles provocó una importante destrucción en distintos sectores del shopping, aunque todavía no existe una evaluación definitiva de los daños.



Las primeras estimaciones señalan que una parte considerable del complejo resultó afectada, con pérdidas que podrían alcanzar cifras millonarias.



Una vez finalizadas las tareas de extinción y enfriamiento, las autoridades deberán determinar las causas del siniestro, evaluar las condiciones de seguridad del edificio y establecer el alcance de los daños.

Firma editorial: Redacción FM GENTE