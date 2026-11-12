Choque en cadena en Bulevar Artigas involucró a cinco vehículos

Cinco vehículos colisionaron en cadena en la tarde de este jueves en Bulevar Artigas casi Francisco Martínez.



En el accidente estuvieron involucradas camionetas y automóviles.



Se desconoce de forma oficial si se registraron personas lesionadas.



En el lugar trabajó Tránsito de la Intendencia de Maldonado y Policía.

Firma editorial: Redacción FM GENTE