Choque en cadena en Bulevar Artigas involucró a cinco vehículos

En el accidente estuvieron involucradas camionetas y automóviles.
Se desconoce de forma oficial si se registraron personas lesionadas.
En el lugar trabajó Tránsito de la Intendencia de Maldonado y Policía.
El siniestro ocurrió este domingo frente a Canteras de Marelli. Dos conductores fueron asistidos por personal médico y dados de alta en el lugar.
Fue trasladado a un centro de salud tras ser asistido por una emergencia médica.
El siniestro ocurrió en la tarde de este viernes. No se registraron personas lesionadas.
Un siniestro de tránsito entre cuatro vehículos se registró en la tarde de este lunes 5 de octubre en la intersección de Albatros y avenida Lussich, en Maldonad...