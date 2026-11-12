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Choque en cadena en Bulevar Artigas involucró a cinco vehículos

El accidente ocurrió pasadas las 18 horas de este jueves.

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Cinco vehículos colisionaron en cadena en la tarde de este jueves en Bulevar Artigas casi Francisco Martínez.

En el accidente estuvieron involucradas camionetas y automóviles.

Se desconoce de forma oficial si se registraron personas lesionadas.

En el lugar trabajó Tránsito de la Intendencia de Maldonado y Policía.
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