"Demencia”, “locura” y una comparación con Europa: estalló el debate por los precios de Punta del Este para el verano

“Me parece una demencia lo que sale Punta del Este. Me parece una locura”, expresó uno de los participantes. Durante la discusión, mencionó algunos ejemplos: entradas que pueden costar 200 dólares, botellas de agua a 15 dólares y alquileres de entre 800 y 1.000 dólares. También señaló que comer en el balneario representa un gasto importante.
En medio del intercambio, surgió una comparación con Europa y la frase: “No me vas a comparar Europa”. De todas formas dijo que “Punta del Este como Punta del Este me parece espectacular”.
Una de las integrantes de la mesa planteó que a pesar de los precios el balneario es primera opción temporada tras temporada por su cercanía con la capital del país.