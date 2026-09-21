Semipeatonal Sarandí: estudian colocar lomos de burro para controlar la velocidad de las motos

Mauricio Tejera, director de Planeamiento de la Intendencia de Maldonado, habló en la Contratapa de la Revista de FM GENTE sobre las obras que se realizan en la semipeatonal Sarandí y se refirió también a una situación que genera preocupación entre comerciantes: la circulación de motos a alta velocidad.



Según explicó, los comerciantes plantearon su preocupación por las maniobras que realizan algunas motos en la zona.



Tejera señaló que el intendente Miguel Abella habló con el área de Movilidad para buscar una solución.



“Los comerciantes están cansados del tema de las motos, de las motos haciendo wheelie y demás”, explicó.



A partir de esa situación, indicó que se estudia una medida similar a un lomo de burro.



“Movilidad está estudiando una solución muy sencilla, al estilo del lomito de burro”, señaló.



La idea, según explicó, sería colocar elementos que obliguen a reducir la velocidad de los vehículos que circulan por Sarandí.



“Puede ser un lomo de burro de plástico, de esos que son como triangulares”, detalló.



El jerarca aclaró que la medida todavía está en estudio y que la definición corresponde al área de Movilidad.

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