Fiscalía archivó el caso del siniestro de tránsito fatal ocurrido en ruta Intebalnearia

La Fiscalía General de la Nación dispuso el archivo de la investigación sobre el siniestro de tránsito fatal ocurrido el año pasado en la ruta Interbalnearia, el cual se cobró la vida de dos personas.El hecho tuvo lugar el pasado 6 de junio de 2025, alrededor de las 14:48 horas, a la altura del kilómetro 95.500 de la mencionada ruta. En esa oportunidad, un automóvil marca Volkswagen intentó realizar un giro en U y fue embestido desde atrás por una camioneta con matrícula argentina.A causa del fuerte impacto, el conductor del automóvil, de 71 años, falleció en el lugar del accidente. Su acompañante, una mujer de 69 años, perdió la vida poco después en un centro de salud debido a la gravedad de las lesiones recibidas.El año pasado, la Justicia había impuesto al conductor argentino medidas limitativas por un plazo de 120 días, que incluyeron la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país sin autorización previa y la retención de sus documentos de viaje.Ahora, la Fiscalía dispuso el archivo de la investigación, informó a FM GENTE el representante del conductor Dr. Sebastián Serrón Bon, aludiendo que “las evidencias recolectadas resultan insuficientes para quebrar el estado de inocencia del imputado”.“El lugar del hecho, como surge del relevamiento fotográfico, es un tramo recto, sin curvas ni obstáculos que limitaran la visibilidad longitudinal. En esas condiciones, la camioneta era perfectamente visible desde la distancia necesaria para que cualquier conductor que pretendiera cruzar la calzada verificara previamente que el carril izquierdo estaba libre”, argumenta la resolución de la Fiscalía a la que accedió esta emisora.Video de reconstrucción de siniestro fatal enviado a FM GENTE