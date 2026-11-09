Varios animales marinos aparecieron muertos en las costas de Maldonado

Varios animales marinos fueron encontrados muertos en diferentes playas de Maldonado este lunes 9, confirmó a FM GENTE el director de SOS Rescate de Fauna Marina, Richard Tesore.



Los reportes incluyen un delfín del plata en Punta Colorada, dos lobos marinos en Piriápolis y otro ejemplar de esta última especie en playa El Emir, en Punta del Este.



La franciscana o delfín del Plata es uno de los delfines más pequeños y más raros del mundo: mide entre 1.30 y 1.75 m de largo.



Su rasgo más característico es el hocico que es extremadamente largo y fino en los ejemplares adultos.



Recibe su nombre común debido al color de su piel, en tonos marrones, que recuerda a los hábitos de los monjes franciscanos.



Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), el delfín Franciscana es una Especie Vulnerable, su distribución es exclusiva de la costa Atlántica, se lo encuentra en Argentina, Uruguay y Brasil, principalmente en las costas y su población se estima en menos de 14.000 individuos .



Su principal amenaza es la pesca incidental, siendo anualmente causal de la muerte de unos 500 a 800 delfines que son atrapados por las redes y unos 2000 en en toda su área de distribución. De persistir esta amenaza su población estará en serio peligro de extinción en 30 años.



Por el momento, se desconocen las causas de muerte de los animales y no se ha informado si existe alguna relación entre los distintos casos, señaló Tesore.



Ante estas situaciones, se recomienda a la población evitar el contacto con los ejemplares, mantener alejados a niños y mascotas y comunicar los hallazgos a las autoridades competentes.





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Firma editorial: Redacción FM GENTE