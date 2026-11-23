El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) resolvió declararse en conflicto tras una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional realizada este lunes 23 de noviembre. La decisión responde a lo que considera incumplimientos del sector empresarial sobre aspectos acordados en el Consejo de Salarios.



Como primera medida, el sindicato anunció que desde este martes 24 comenzará a realizar asambleas sorpresivas y sin coordinación previa en todas las obras, con el objetivo de informar a los trabajadores sobre la situación. Además, facultó a su Comité Ejecutivo Nacional a evaluar nuevas medidas en función del avance de las negociaciones.



En el comunicado, el Sunca cuestionó que los empresarios pretendan modificar unilateralmente acuerdos establecidos en el convenio colectivo, pese a que se había firmado un acuerdo con una vigencia de cinco años para brindar previsibilidad a la industria.



Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con los fondos sociales del sector, cuya administración es compartida entre trabajadores y empresarios. El sindicato sostiene que se pretende cambiar los criterios de acceso a beneficios como la entrega de útiles escolares y liceales y las becas para hijos de trabajadores que cursan estudios terciarios.



La organización afirmó que estas modificaciones dejarían afuera a miles de trabajadores y aclaró que los recortes no responden a problemas financieros de los fondos, ya que, según indicó, se encuentran saneados.



También cuestionó los cambios que, según denuncia, se pretenden introducir en las libertades sindicales acordadas desde 2006, que contemplan garantías para la actividad de los delegados, la realización de asambleas y la formación de los trabajadores.



El Sunca consideró que la postura empresarial representa un ataque directo a la organización sindical y a la negociación colectiva. Además, sostuvo que el conflicto no es responsabilidad de los trabajadores y advirtió sobre las consecuencias que puede tener para la estabilidad de la industria de la construcción.



"Los Fondos son una conquista de la lucha, no es un regalito que dan los empresarios, y como conquista que es, la vamos a defender", expresó el sindicato al cerrar su comunicado.





(Foto: archivo de FM GENTE)

Firma editorial: Redacción FM GENTE