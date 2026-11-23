Preocupación por el estado de salud de Marcelo Kyoto, cantante de la reconocida banda uruguaya The Party Band, y de dos de sus músicos, tras el vuelto en ruta.



Según los primeros relatos la camioneta habría mordido el desnivel que hay por el nuevo recapado de la ruta, provocando que el acoplado que lleva los instrumentos, perdiera el control y arrastrara la camioneta hacia la banquina.



Producto del accidente, dos de los músicos integrantes de la banda tiene fracturas de consideración y Marcelo Kyoto se encuentra internado en La Española en observación ya que se le detectó un derrame en la cabeza. En las próximas horas se le hará una segunda tomografía computada para determinar el grado de avance de la hemorragia. El cuadro es serio, según afirmaron los allegados al artista; ¨de no retroceder el derramo, habrá que operar con urgencia¨.





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(Por Gustavo Descalzi)

Firma editorial: Redacción FM GENTE