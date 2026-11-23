La derrota del PIT-CNT en las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS) continúa generando repercusiones. En ese contexto, José “Pepe” Pereyra, uno de los principales impulsores de la alternativa que consiguió desplazar a la representación sindical del directorio, analizó el resultado electoral, el trabajo desarrollado durante los últimos cinco años y los desafíos que se abren para quienes asumirán los cargos.



En diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE, sostuvo que el resultado fue consecuencia de un proceso de organización que comenzó varios años atrás y que tuvo como objetivo construir una propuesta que reuniera a representantes de los trabajadores, los empresarios y los jubilados.



“Nos parecía que era bueno armar una red. Ya visualizábamos el tema de esta representación, porque es el honor más alto para un representante de los empresarios en Uruguay y, en este caso, en el Estado uruguayo”, explicó.



“Terminamos haciendo esa línea de trabajo de tres candidatos que unían a la sociedad más que separarla. En realidad, termina votando la familia en estas elecciones sociales del BPS: el padre, el hijo, el abuelo y la abuela. Toda la familia, uno en cada rol de la sociedad, pero todos juntos terminan votando”, señaló.



Explicó que la decisión de dar un paso al costado también formó parte de una estrategia para permitir que otros dirigentes continuaran el proceso.



“Parte de esto es cumplir con eso, pero también implica una responsabilidad, porque me voy y queda todo como estaba. Lo que se peleó no genera su fruto. Nosotros entendemos que hay una parábola cristiana que dice que la semilla muere y florece lo que tiene que florecer. Para nosotros, armar ese florecimiento tenía que ser a partir de que nosotros diéramos un paso al costado”, afirmó.



En ese sentido, descartó que pretenda asumir un papel de asesor de los nuevos representantes. “Asesor no quiero ser, porque para eso, si no hubiera sido director, hubiera ido a la reelección. La idea es ver cómo esto florece. Si hay necesidad, voy a estar, pero nada más que eso”.



Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la victoria de Lorena Roqueta en la representación de los trabajadores, desplazando al candidato respaldado por el PIT-CNT.



Pereyra destacó especialmente la personalidad de Roqueta y recordó un episodio de la campaña que, a su entender, marcó un punto de inflexión. Se trató de una reunión realizada en el Colegio de Contadores, donde la candidata compartió una instancia con Clavijo.



“Ahí te das cuenta de la personalidad que tiene Lorena, porque no es que estaba a cinco metros. Lo tenía al lado, como yo ahora contigo. Decirle: ‘Che, ¿y esto qué laburaste? ¿Qué hiciste? Tienen 34 años ahí adentro, ¿cuáles son los logros?’. Incluso él mismo termina diciendo: ‘Yo no vine a un debate, no sabía que venía a un debate’. Personalidad le sobra”, sostuvo.



También destacó que la elección de los equipos fue fundamental para afrontar una campaña que, según dijo, implicó cinco años de trabajo continuo, sacrificio y recorridas por el país.



Sobre los próximos pasos, adelantó que el 8 de diciembre se realizará una presentación en la Cámara Empresarial, donde se expondrá una auditoría externa sobre el trabajo desarrollado.



“Vamos a presentar la auditoría, donde vamos a explicar todo”, anunció. Espera que participen los tres candidatos de la propuesta, aunque aclaró que la representación de los jubilados todavía está en disputa por los votos observados. “Vamos a pelear la de Renaldo hasta el final”, aseguró.



Para él, los representantes sociales deben elevar el nivel de discusión y transmitir las demandas de la ciudadanía.



“La Constitución pide que el representante social eleve la vara y le explique al político qué siente la ciudadanía. No pueden ser representantes sociales sentados en un despacho”, expresó.



En esa línea, cuestionó la continuidad de determinadas figuras durante largos períodos en la representación de los jubilados y sostuvo que algunos dirigentes pasan por el directorio sin desarrollar un trabajo de cercanía con la población.



Otro de los aspectos destacados fue la atención directa de reclamos. Consultado sobre la cantidad de situaciones abordadas durante los cinco años, indicó que fueron aproximadamente 3.800 casos con resultados positivos.



“3.800 atendimos de forma directa, con resultado positivo, individual”, precisó.



Explicó que una de las condiciones que impulsó fue que los representantes tuvieran sus teléfonos disponibles para recibir consultas.



“Una de las condiciones que hicimos es que imprimieran la tarjeta con el teléfono. Si usted tiene un cargo público, ¿cómo es su teléfono? Público. Usted no puede tener un teléfono privado si es público”, afirmó.



Durante la entrevista se mencionaron situaciones de mala atención en dependencias del BPS, entre ellas el caso de una persona que permaneció ocho horas esperando asistencia en una oficina de Maldonado y que finalmente debió ser trasladada en una unidad de emergencia móvil a un hospital.



También se hizo referencia a episodios en los que mujeres mayores sufrieron descompensaciones mientras esperaban atención.



Pereyra sostuvo que uno de los objetivos de la nueva representación será modificar esas situaciones y recordó que, cuando asumió su cargo, planteó la necesidad de cambiar la forma en que se atendía a la población.



“Yo entré al directorio y dije: acá entró un director que entró diciendo que el BPS funcionaba mal y que había que cambiar la forma en que estamos atendiendo a la gente”, recordó.



A su entender, la nueva integración permitirá que haya más directores dispuestos a cuestionar el funcionamiento del organismo y a trabajar directamente con las personas.



“¿Qué va a haber ahora? Más directores que dicen que el BPS funciona mal. Más directores que no van a estar sentados esperando a ver qué les dicen los servicios o qué les dice el BPS para estar”, afirmó.



Pereyra habló sobre el comunicado difundido por el PIT-CNT luego de conocerse los resultados.



Cuestionó los argumentos difundidos y sostuvo que el control de la nueva representante debe estar en manos de los propios trabajadores.



“¿Quién tiene que controlar a Lorena? El ciudadano, el trabajador que va a votar dentro de cinco años”, respondió.



Y agregó: “Se equivocan estos muchachos. Cambió el Uruguay. A partir de ayer cambió el Uruguay. No representan a los trabajadores. Se lo dijeron los mismos trabajadores en una elección”.



“Fue una contestación ciudadana: ‘No me representa el PIT-CNT’. No quiere decir que no esté de acuerdo con las líneas fundacionales, históricas y lo que sea del movimiento sindical. Este PIT-CNT no me representa y tienen que bajarse un poquito del caballo”, manifestó.



“Hay gente que trabajó con nosotros de forma emocionante, promocionando esto sin pedir nada a cambio. Emociona”, contó.



Como ejemplo, recordó el caso de una mujer que se acercó para ayudar a distribuir listas y recorrer distintos lugares. También mencionó que recibió el apoyo de ciudadanos de diferentes departamentos y sectores políticos.



Pereyra comparó la reacción del PIT-CNT con la que, según dijo, tuvieron las grandes cámaras empresariales luego de la derrota de su candidato.

Recordó que la Confederación de Cámaras presentó varios candidatos y que su representante terminó en cuarto lugar.



“Esto no es una derrota solo para el PIT-CNT, es una derrota para las grandes cámaras, para las corporaciones, para las estructuras que estuvieron muchos años”, sostuvo.



En ese sentido, advirtió que las organizaciones deben revisar su funcionamiento en lugar de buscar responsables externos.



“Si el PIT-CNT responde como está respondiendo ante la derrota, se está equivocando. Si actúa como las grandes cámaras, se va a comer otro golazo dentro de cinco años, otra goleada”, afirmó.



Y agregó: “Lo que tienen que hacer ahora es, en vez de agarrar y decir de quién es la culpa, decir: ‘Che, ¿qué hicimos mal? Vamos a ponernos a laburar’”.



También cuestionó el funcionamiento de algunas gremiales empresariales y relató una situación que vivió durante una recorrida por el interior, cuando un grupo de empresarios quiso reunirse con él y terminó recibiendo una factura por el uso de un salón.



“Salgo del centro comercial y me llaman de mi oficina: ‘Te llegó la factura, te cobran el salón’. Te cobran el salón”, contó.



A partir de esa experiencia, cuestionó la representatividad de algunas organizaciones empresariales y señaló que la Cámara Empresarial de Maldonado también debe revisar su funcionamiento.



Pereyra defendió la decisión de construir una propuesta que integrara a candidatos de distintos sectores y que permitiera trabajar en conjunto, incluso con representantes de los trabajadores.



Recordó que durante años existieron diferencias entre los representantes empresariales y sindicales, y que en algunas instancias se plantearon discusiones que, a su entender, dificultaban los acuerdos.



“Una de las cosas que hicimos fue trabajar y colaborar con un candidato de los trabajadores que tuviera una línea de conciliación y de poder trabajar en forma conjunta, y no plantear un eje temático de lucha de clases entre uno y otro, con la visión de que el culpable de todo es el empresario”, explicó.



Para Pepe, esa decisión significó romper con una forma de actuar que se había mantenido durante mucho tiempo.



“Esto fue un acto de coraje ante la cobardía de muchos años de muchos actores”, afirmó.



También cuestionó a quienes, durante la campaña, no se involucraron públicamente y luego intentaron acercarse a la propuesta cuando comenzaron a advertir que podía obtener buenos resultados.



“Se iban sumando a caballo, queriendo decir: ‘No, vamos con todos los demás’, porque al final de cuentas nosotros también nos podemos sumar. Pero el acto de cobardía fue nunca querer mostrarse, ni estar, ni entender que esto se soluciona si nos ponemos de acuerdo”, expresó.



Aseguró que en la campaña participaron personas de diferentes partidos y sectores sociales, algunas de ellas con cargos políticos, que colaboraron porque consideraban importante el trabajo que se estaba realizando.



Otro de los temas abordados fue el costo de la campaña y la participación de empresarios del departamento para financiarla.



Pereyra agradeció especialmente a quienes colaboraron económicamente para cubrir los gastos de impresión de listas y las recorridas por el país.



“Nosotros no teníamos dinero y ahí quiero agradecer a Maldonado, porque incluso, como teníamos una erogación grande y la gente lo sabe, convencimos a varios empresarios del departamento y a nivel nacional de que nos apoyaran para poder financiar elementos tan importantes como la campaña y, sobre todo, la lista”, señaló.



Detalló que la impresión de las listas para las tres candidaturas representó un gasto de 27.000 dólares.



“Se gastaron 27.000 dólares en listas de los tres candidatos. Todo puesto, la mayoría por empresarios de acá que, cuando los fuimos a ver, les dijimos: tenemos este proyecto, estos son los números y más o menos tenemos que llegar a esto”, explicó.



Agregó que el objetivo era que los candidatos pudieran recorrer el país sin que eso significara un gasto personal imposible de afrontar.



“Queríamos que pudieran recorrer, viajar el país y que no fuera una erogación. Mínimo pagarles el hotel. A veces teníamos discusiones para darles de comer o para esto”, relató.



También recordó las dificultades logísticas que enfrentaron durante la campaña.



“Me acuerdo cuando hicimos la campaña que hasta en un sobre de dormir en algún lugar para quedarnos, porque fallaba donde nos quedáramos. Los tres hicieron un esfuerzo: Lorena, Renaldo y Jorge. Y yo mismo, a veces durmiendo en un ómnibus”, contó.



En cuanto al financiamiento que reciben las candidaturas por los votos obtenidos, explicó que la cifra es muy inferior a la que se maneja en las elecciones nacionales.



“En las elecciones nacionales se pagan 13 o 15 dólares por voto. Acá se paga un peso por voto”, señaló.



Por ese motivo, descartó que el resultado económico de la elección represente una ganancia significativa para los candidatos.



“Yo no me voy a comprar una casa en Punta del Este por lo que gano con los votos”, ironizó.



Además, recordó que en la elección anterior había donado el dinero que le correspondía al movimiento Un Solo Uruguay para que pudiera continuar con sus actividades.



Aunque la victoria de Lorena Roqueta y Jorge Fernández fue destacada como uno de los principales resultados de la propuesta, Pereyra aclaró que todavía resta definir la representación de los jubilados.



En ese sentido, manifestó su preocupación por la posibilidad de perder ese lugar y defendió la importancia de que los pasivos cuenten con una representación propia dentro del directorio.



“La de Renaldo la estamos peleando en los votos observados y la vamos a pelear hasta el final”, reiteró.



Consideró que el resultado de esa elección también será importante para el futuro de la integración social del organismo.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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