En una de las mesas hubo una feroz competencia por ganar la atención de la periodista Argentina e integrante de Aptra, Nancy Duré, que como es de costumbre, había concurrido muy elegante y sexy para la noche de premiación.



Compartió la mesa con el cantante Pato Giménez (hermano de Susana) y el contador Jorge Lenoble, dos solteros muy codiciados en nuestro país que utilizando distintas técnicas de seducción, compitieron por la sonrisa de la periodista.



En algunos momentos el hermano de Susana, llevaba la delantera, estaba sentado al lado, sonrisa cómplice, hablar bonito y experiencia en el arte de la seducción.



A pocos centímetros, el economista observaba y calculaba su jugada en base a sus conocimientos técnicos y al porcentuales de probabilidades en el arte de la seducción.



La noche transcurría entre premio y premio y los galanes estaban más atentos a complacer a la periodista, que a felicitar a los ganadores. En un momento de descuido y luego de un intenso análisis, Lenoble fue a la carga, obteniendo toda la atención de Nacy Duré, que al parecer y según contaron los integrantes de la mesa, quedó muy impactada por el carisma del economista.



Al final de la noche y luego de la entrega del Martín Fierro de Oro para Maxi de la Cruz, los dos galanes se preocuparon por saludar al equipo de producción y así demostrar que se irían solos; "Gran evento lo disfrute mucho. Te saludo ya me voy yendo, tengo una viaje largo hasta Punta del Este", comentó el cantante.



"Nos vemos en otro momento, tremenda fiesta, felicitaciones a los organizadores, es muy necesario este tipo de eventos para nuestro país. Me voy para casa", comentó con poca convicción el economista.



Al otro día la periodista que tenía habitación en el Radisson, posteó desde el barco; "Gracias Uruguay", ¿que pasó esa noche? será una incógnita que solo podrán develar los protagonistas de este nuevo culebrón: Una Eva y Dos Adanes.





Por Gustavo Descalzi

Firma editorial: Redacción FM GENTE