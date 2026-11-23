La situación de las personas en situación de calle y los problemas vinculados a la ocupación de espacios públicos se mantienen entre las principales preocupaciones de los vecinos de Maldonado. Sobre este tema, el jefe de Policía Víctor Trezza, brindó detalles del trabajo realizado, las cifras relevadas y las limitaciones legales que existen para intervenir.



Trezza explicó en diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE que la Policía trabaja en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Intendencia de Maldonado para atender estas situaciones, incluso cuando no son de responsabilidad directa de la institución policial.



“Hemos estado apoyando a todas las instituciones y organismos públicos en casos que capaz que no son responsabilidad directa de la Policía, como lo fue solucionar muchos de los problemas de la gente en situación de calle. Ahí nos involucramos nosotros, se involucró el MIDES y la Intendencia en gran parte, y ha habido una respuesta inmediata a todos los casos”, señaló.



En ese sentido, pidió a los vecinos que denuncien cuando detecten personas ocupando espacios públicos. “La Ley de Faltas hoy nos permite actuar en ocupación de espacios públicos. Ya no tenemos la internación compulsiva, pero la ley nos permite actuar. Que llamen al 911, llamen a la seccional, que una respuesta va a haber y vamos a acudir”, afirmó.



Explicó que, cuando intervienen, trasladan a las personas a los refugios, donde pueden higienizarse, ducharse, cambiarse de ropa y alimentarse. Sin embargo, aclaró que esos establecimientos no tienen carácter obligatorio.



“El refugio no es una cárcel. Ellos ingresan, quizás se dan una ducha, se higienizan, se ponen ropa limpia, comen y después vuelven a la calle. Pero se les está marcando que no es una opción ocupar espacios públicos”, sostuvo.



También indicó que cada vez que se desarma un campamento se coordina con Paseos Públicos de la Intendencia para retirar las pertenencias y realizar la limpieza del lugar. Según dijo, algunas personas comenzaron a instalarse en sitios menos visibles para evitar que sus campamentos sean detectados.



“Ahora han agarrado la modalidad de tratar de no estar tan expuestos para que no se les retire los campamentos que arman. Tal es así que el tema de la costa tuvimos que ubicarlo a través del dron”, relató.



Uno de los datos que destacó Trezza surgió del relevamiento realizado por equipos de la Jefatura de Policía, principalmente en la jurisdicción de la Zona Operacional II, que comprende Punta del Este, Maldonado, Solanas y Maldonado Nuevo. Según explicó, el trabajo permitió derribar la percepción de que la mayoría de las personas en situación de calle provenían de otros departamentos.



“Se empezaron a derrumbar algunos mitos que había, donde se decía que la mayoría eran foráneos del departamento. Allí se probó, con una cuantificación adecuada y correcta, que el 85% o más son residentes en Maldonado”, indicó.



Aclaró que eso no significa necesariamente que sean oriundos del departamento, sino que llevan tiempo viviendo allí, tienen familiares en Maldonado y, por distintas circunstancias, terminaron en situación de calle.



“Principalmente por el consumo problemático de estupefacientes habían dejado el hogar, habían dejado el núcleo familiar para estar en situación de calle”, explicó.



Durante el Plan Invierno, la Policía realizó más de 2.800 traslados de personas hacia los refugios. Trezza destacó el esfuerzo operativo que implicó trasladarlas desde distintos puntos del departamento hasta las instalaciones ubicadas sobre la Ruta 39.



“Imagínense sacar desde Punta del Este, Maldonado Nuevo, y trasladar a la Ruta 39. Muchas veces, cuando estaban en situaciones que tenían que ver con que necesitaban un médico urgente, había un médico permanente en el refugio”, explicó.



Agregó que algunas personas también fueron derivadas a centros de salud para recibir atención en salud mental.



El jerarca sostuvo que esos procedimientos demandaron recursos policiales y afectaron, en ocasiones, la disponibilidad de efectivos para otras tareas de patrullaje.



De los más de 2.800 traslados realizados, solamente se registraron 31 situaciones de desacato. Además, se desarmaron más de 51 campamentos en distintos puntos del departamento.



Trezza también señaló que la problemática tiene un comportamiento particular durante el año. Según explicó, en los meses de verano algunas situaciones pasan más desapercibidas, pero en marzo y abril, cuando comienzan los primeros fríos y las personas se retiran de la costa, los problemas se hacen más visibles.



Como ejemplo, recordó los campamentos que se instalaban frente a una iglesia y los reclamos del sacerdote por las dificultades para mantener la higiene del lugar y el ingreso de los fieles.



“Cuando arrancamos recién con el control tuvimos que poner dos policías a la puerta de la iglesia”, recordó.



También mencionó los reclamos del padre Hugo, de Punta del Este, por la presencia de cuidacoches irregulares durante determinados eventos.



Durante la entrevista, el jefe de Policía también se refirió a los cuidacoches no autorizados y a las personas que ocupan espacios públicos para exigir dinero a quienes estacionan sus vehículos.



Explicó que han recibido reclamos de vecinos, comerciantes y empresarios por situaciones de intimidación, especialmente en zonas de circulación turística.



Mencionó el caso de una confitería ubicada sobre avenida Roosevelt, cuyo propietario manifestó que algunos clientes dejaron de concurrir debido a las exigencias de dinero por parte de personas que se presentan como cuidacoches.



“Los clientes a veces no paran porque dicen: ‘Ah, si no me da 50 pesos, si no me da 20 pesos’”, relató.



También hizo referencia a situaciones en las que se amenaza con dañar los vehículos si no se entrega determinada cantidad de dinero.



No obstante, explicó que para que la Policía pueda actuar en esos casos debe existir una situación concreta que habilite la intervención.



Uno de los puntos centrales de la entrevista fue determinar hasta dónde puede intervenir la Policía frente a una persona en situación de calle que permanece en un espacio público.



Trezza aclaró que actualmente no está vigente la internación compulsiva y que la Policía no puede obligar a una persona a permanecer en un refugio.



“La Policía no puede permitir ocupar espacios públicos. Permanecer en la plaza, por más que sea una persona en situación de calle, si no está ocupando, no está durmiendo, como bien decías tú, ahí lo tienen que retirar”, explicó.



Agregó que los efectivos pueden indicarle que se retire del lugar y ofrecerle la posibilidad de trasladarse a un refugio. Sin embargo, si la persona se niega, no existe la potestad de obligarla a ingresar y permanecer allí.



“Si él se niega, no tenés la potestad, la obligación de llevarlo. No puede pernoctar en la vía pública, no puede permanecer en la vía pública. Es lo que dice la Ley de Faltas”, sostuvo.



El jerarca reconoció que existe una dificultad cuando las personas son retiradas de un lugar y posteriormente regresan o se instalan en otro espacio.



“Estamos haciendo un traslado un poco compulsivo al refugio para que el MIDES tome cartas en el asunto. Lo hablamos cuando vino el ministro de Desarrollo Social, porque no podíamos quedarnos en ese círculo de volver a lo mismo: lo saca y vuelve, lo saca y vuelve”, señaló.



En ese contexto, Trezza recordó que durante la visita del ministro de Desarrollo Social se anunciaron dos proyectos para atender la problemática en el departamento.



Uno de ellos consiste en una casa asistida, con la presencia de referentes para acompañar a las personas, mientras que el otro apunta a generar un espacio donde puedan desarrollar actividades productivas.



Según indicó, ambos proyectos fueron pensados a partir del relevamiento realizado por las autoridades, que permitió identificar entre 813 y 814 personas en situación de calle.



El objetivo es que quienes estén en condiciones de incorporarse puedan acceder a esas alternativas y evitar que los procedimientos policiales se limiten a retirar a las personas de un espacio para que luego vuelvan a ocuparlo.



Trezza se refirió a los reclamos de vecinos por personas que permanecen en plazas y otros espacios públicos, y a la percepción de que la Policía no interviene ante determinadas situaciones.



Explicó que no siempre la presencia de una persona en un espacio público constituye una infracción o un delito, por lo que es necesario que exista una conducta concreta que habilite la intervención policial.



“Si está circulando y no está ocupando el espacio, la persona puede estar. Y si no hay una denuncia de mendicidad, esa mendicidad que está al límite de la extorsión, de esa mendicidad abusiva, si no hay una denuncia, no va a proceder”, expresó.



En ese sentido, remarcó la importancia de que los vecinos denuncien las situaciones de intimidación o exigencia de dinero para que puedan ser investigadas.



“Si no hay noticia criminal, no existió nada. Quedó la percepción en el vecino, que después lo comenta: ‘En la plaza no se puede ir, en tal lado no se puede ir’”, concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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