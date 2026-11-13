Suspendieron los despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos por una falla en las comunicaciones

La FAA suspendió los despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos por una falla en las comunicaciones



La medida fue adoptada este viernes por problemas en los sistemas de comunicación de los centros de control aéreo de todo el país. Las autoridades investigan el origen del fallo y ordenaron mantener en tierra todos los vuelos que tenían previsto partir.



La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dispuso este viernes 13 de noviembre una suspensión de los despegues en todos los aeropuertos del país debido a una falla generalizada en las comunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo.



El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que el problema afecta a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta, encargados de supervisar los aviones durante sus desplazamientos entre aeropuertos.



A través de un mensaje publicado en redes sociales, Duffy informó que técnicos de la FAA trabajan para identificar y solucionar el inconveniente. La agencia justificó la medida por razones de seguridad y ordenó que todas las aeronaves que tenían previsto despegar permanecieran en tierra hasta nuevo aviso.



La restricción también alcanza a los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, cuyas operaciones son evaluadas caso por caso.



Los aviones que se encontraban en el aire cuando se dispuso la suspensión fueron contabilizados y sus tripulaciones recibieron indicaciones para continuar sus operaciones de forma segura. La FAA trabaja para coordinar los aterrizajes mientras se mantiene la interrupción.



Por su parte, las autoridades de seguridad nacional señalaron que, hasta el momento, no hay indicios de que el problema responda a un ataque deliberado contra los sistemas estadounidenses.



La suspensión nacional de los despegues es una medida excepcional en Estados Unidos. El antecedente más reciente ocurrió en enero de 2023, cuando una falla en el sistema informático que distribuye avisos de seguridad a los pilotos obligó a detener temporalmente las salidas de vuelos en todo el país.



Antes de ese episodio, una medida de alcance nacional se había aplicado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Firma editorial: Redacción FM GENTE